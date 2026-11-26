Nieuw DNA-onderzoek naar familieleden van daders heeft geleid tot een doorbraak in vijf zedenzaken die al lange tijd niet waren opgelost. Sinds 2025 zijn vier verdachten aangehouden, meldt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) donderdag. In een vijfde zaak komt het DNA overeen met dat van een overleden persoon. In een van de zaken heeft het Openbaar Ministerie (OM) eerder deze week drie jaar cel geëist.

Bij deze vorm van DNA-verwantschapsonderzoek wordt gekeken naar het Y-chromosoom. Dat is een stukje DNA dat alleen mannen hebben en onveranderd wordt doorgegeven van vader op zoon. Deze onderzoeksmethode wordt alleen gebruikt bij de ernstigste misdrijven, zoals moord en zedendelicten.

Verkrachtingszaken die al tientallen jaren stillagen

Het gaat om de verkrachting van een 76-jarige vrouw in Den Haag in 2021, een reeks verkrachtingen rond Breda tussen 2001 en 2011 en de verkrachting van een 13-jarig meisje in Winterswijk in 1999. Ook gaat het om twee verkrachtingen door dezelfde man in Apeldoorn in 1995 en Deventer in 1997, en een verkrachtingszaak uit 1993 in Apeldoorn. In die laatste zaak stond dinsdag een 53-jarige verdachte uit Loenen voor de rechter. De man had ingebroken in de woning van het slachtoffer. Ook haar kind was op dat moment thuis.

Via verre familieleden de dader opsporen

Omdat het Y-chromosoom niet verandert als het van vader op zoon wordt doorgegeven, kunnen onderzoekers ook verre familieleden van een onbekende dader opsporen via de mannelijke kant van zijn familie. Denk aan ooms, achterooms, neven, achterneven, opa's of kleinzoons, legt het NFI uit. Normaal gesproken wordt bij DNA-verwantschapsonderzoek gebruikgemaakt van een DNA-profiel dat niet aan geslacht gebonden is. Nu kunnen onderzoekers ook met een Y-profiel zoeken in de DNA-databank voor strafzaken.

Volgens DNA-deskundige Arnoud Kal biedt het Y-onderzoek "geweldige kansen voor onopgeloste moord- en zedenzaken". Hij legt uit dat mannen in veel westerse samenlevingen niet alleen hun Y-chromosoom doorgeven aan hun zoons, maar ook hun achternaam. "Dit betekent dat een Y-profiel van een spoor in sommige zaken meteen ook een voorspelling is van de achternaam van de gezochte persoon. Een achternaam is een zeer bruikbaar gegeven voor de politie, waarmee ze direct aan de slag kunnen."

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn blij met de doorbraken en wijzen op het belang van deze onderzoeksmethode. "We hebben goud in handen", zegt Francien Lijnkamp, teamleider coldcase Politie Oost-Nederland. "Aanvullend onderzoek blijft nodig, maar we verwachten hiermee aanzienlijk meer daders te kunnen opsporen."