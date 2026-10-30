Man (57) opgepakt voor verkrachting van doof en slechtziend meisje (15) in 1994

Een 57-jarige man uit Helmond is aangehouden op verdenking van de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje in 1994. Het slachtoffer was doof en slechtziend. Na 32 jaar wist het coldcaseteam van de politie de verdachte op te sporen dankzij een DNA-match. Dat meldt de politie vrijdag.

Het meisje stond op 30 mei 1994 samen met andere kinderen bij een manege in de gemeente Sint-Michielsgestel te wachten op vervoer naar het doveninstituut waar ze verbleef. De verdachte zou haar daar een auto in hebben getrokken en vervolgens hebben verkracht in een nabijgelegen bos. Daarna zou hij haar in de buurt van haar woning hebben afgezet.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

DNA-match na 32 jaar

Na de aangifte van het slachtoffer stelde de politie haar kleding veilig en werd uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Dat leverde destijds geen verdachte op, maar het bewijsmateriaal werd wel bewaard.

Onlangs werd de zaak opnieuw onderzocht. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bekeek de oude sporen opnieuw en vond een DNA-match met de 57-jarige man uit Helmond. Zijn DNA stond al in de landelijke databank vanwege een ander strafbaar feit. Om welk feit het gaat, wil de politie niet zeggen.

De verdachte zit inmiddels vast. Vrijdag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.