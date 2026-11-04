Meisje van Teteringen krijgt na bijna 36 jaar bewegend gezicht dankzij AI

Bijna 36 jaar na haar dood krijgt het mysterieuze meisje van Teteringen een bewegend gezicht. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) heeft Stichting Coldcasezaken beelden gemaakt waarop het onbekende meisje tot leven lijkt te komen. De stichting hoopt dat iemand haar alsnog herkent. Ook van meer dan vijftig andere onbekende overledenen zijn bewegende beelden gemaakt.

Het meisje van Teteringen werd op Eerste Kerstdag 1990 dood aangetroffen in een bos. Vermoedelijk was ze daarvoor wekenlang vastgehouden en gemarteld. Wie het meisje was, is tot op de dag van vandaag een raadsel.

AI brengt onbekende slachtoffers tot leven

Op woensdag 4 november, tijdens de tweede editie van Onbekende Doden Dag, vraagt Stichting Coldcasezaken aandacht voor ongeïdentificeerde overledenen uit Nederland, België en Duitsland.

De stichting heeft van meer dan vijftig onbekende doden bewegende gezichten gemaakt. Daarvoor werden bestaande foto's en reconstructies eerst bewerkt tot beelden die geschikt zijn om te publiceren. Vervolgens werden de gezichten met behulp van AI en specialistisch handwerk tot beweging gebracht.

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De stichting hoopt dat de bewegende beelden de kans op herkenning vergroten, zodat nabestaanden na soms tientallen jaren eindelijk duidelijkheid krijgen.

In de video bovenaan dit artikel zie je hoe het meisje van Teteringen na bijna 36 jaar een bewegend gezicht krijgt. De stichting hoopt dat de beelden eindelijk leiden tot herkenning.

Eerder al succes

Dat extra aandacht kan helpen, bleek vorig jaar. Toen wist de stichting met behulp van spandoeken aandacht te vragen voor onbekende overledenen. Een van hen was Miloud uit het Marokkaanse Rabat, die al meer dan tien jaar niet was geïdentificeerd.

Nadat iemand hem op een spandoek herkende, kon de stichting zijn familie opsporen. De politie wist vervolgens met behulp van DNA-onderzoek zijn identiteit vast te stellen.

Inmiddels heeft Stichting Coldcasezaken bijgedragen aan de identificatie van vijf onbekende overledenen.