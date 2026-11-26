Een nieuwe vorm van DNA-verwantschapsonderzoek heeft geleid tot een doorbraak in vijf onopgeloste zedenzaken, meldde het NFI donderdag. Daardoor kunnen niet alleen directe familieleden, maar ook verre mannelijke verwanten van een onbekende dader in beeld komen. Nabestaande Wicky van der Meijs is blij met deze ontwikkeling.

Wicky's vader liet op 30 januari 2002 de hond uit, maar kwam niet meer levend thuis. Tijdens zijn wandeling werd hij gedood. 24 jaar later is daar nog steeds geen dader voor gevonden. DNA op zijn jas kon destijds niet worden onderzocht. "Vijf jaar geleden kregen we een telefoontje dat er toch iets in zijn jaszak zat", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Na 24 jaar verlies je echt hoop, maar dit was echt iets."

Vergroten pakkans

Met de nieuwe methode van het NFI wordt dus gebruik gemaakt van het Y-chromosoom. Doordat Y-chromosomen niet veranderen als ze van vader op zoon worden doorgegeven, is het mogelijk naar verre verwanten in de mannelijke familielijn van een onbekende dader te zoeken, zoals ooms, achterooms, neven, achterneven, grootvaders of kleinzoons, aldus het NFI.

DNA-verwantschapsonderzoek gebeurt standaard met een autosomaal (niet aan geslacht gebonden) DNA-profiel. Nu kan er ook met een Y-profiel worden gezocht in de DNA-databank voor strafzaken.

Wicky weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er ontwikkelingen zijn rondom de mogelijkheden van DNA-onderzoek. "Nabestaanden die wachten op een dader moeten echt weten hoe groot dit is. Hiermee vergroot je de pakkans."