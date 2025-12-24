Ouders zoeken vrouw die al jaren kaartjes stuurt aan overleden dochter

Ingrid en Harry de Jong doen een dringende oproep aan een voor hen onbekende vrouw die al jaren trouw kaartjes stuurt aan hun overleden dochter. De 'naar verwachting oudere vrouw', die haar post ondertekent met de naam Mini S., lijkt niet te weten dat hun dochter al jaren geleden is overleden. Ook dit jaar kreeg het stel weer een kerstkaart van de onbekende afzender.

" In oktober 2021 is onze dochter op 26-jarige leeftijd overleden aan een ernstige leverziekte", vertellen Ingrid en Harry. "Het jaar daarvoor lag ze ziek en eenzaam in haar kamertje. Om haar wat op te vrolijken, heeft mijn man Harry toen een oproep geplaatst in een regionale krant."

Nederlanders sturen steeds minder kerstkaarten en kiezen vaker voor een appje, zo is te zien in deze video:

1:12 We sturen steeds minder kerstkaarten, kerstgroet steeds vaker via appje

Enorme impact

Die oproep had een enorme impact. Rond kerst 2020 ontving hun dochter maar liefst 3700 kaartjes, kleine knutseltjes en lieve berichten vanuit het hele land. "De reacties waren overweldigend", zegt Ingrid. "Toen wisten we nog niet dat dit haar laatste kerst zou zijn."

“We vermoeden dat het om een oudere mevrouw gaat” Ingrid de Jong

Tussen al die kaarten zat ook post van een vrouw die zich Mini S. noemt. De kaartjes kwamen zonder afzender, maar wel met een poststempel uit Zwolle. "We vermoeden dat het om een oudere mevrouw gaat", vertelt Ingrid. "Ze schrijft altijd heel liefdevol en hoopt dat het goed met onze dochter gaat."

'Confronterend'

Sinds het overlijden van hun dochter blijven de kaartjes jaarlijks binnenkomen, meestal één of twee per jaar. "Hoewel we het ontzettend waarderen dat iemand zo aan haar blijft denken, is het nu, vier jaar later, ook heel pijnlijk", zegt Ingrid. "Elke keer weer post krijgen voor onze dochter is enorm confronterend."

“We willen haar zo graag laten weten dat onze dochter er niet meer is" Ingrid de Jong

Het echtpaar heeft alles geprobeerd om te achterhalen wie Mini S. is, maar zonder succes. "Er staan geen adresgegevens op de kaarten en we kunnen haar nergens vinden", legt Ingrid uit. "We willen haar zo graag laten weten dat onze dochter er niet meer is en dat ze mag stoppen met het sturen van de kaartjes."

Ze benadrukken dat de oproep met respect en dankbaarheid is bedoeld. "Het is ontzettend lief en goed bedoeld", zegt Ingrid. "Maar het herinnert ons er elke keer opnieuw aan dat onze dochter er niet meer is."