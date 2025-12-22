Minder kerstkaarten verstuurd, maar appje met kerstgroet wint terrein

Er vallen dit jaar minder kerstkaarten op de mat, maar de kerstgroet verdwijnt niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Hart van Nederland-panel. Dit jaar zegt 58 procent van de Nederlanders dat ze een kerstkaart sturen. Dat is minder dan vorig jaar, toen dat nog 63 procent was.

De traditionele kaart verliest vooral terrein, al blijft die populair. Van alle ondervraagden stuurt 55 procent een fysieke kerstkaart. Daarnaast verstuurt 3 procent een digitale kaart. Daar staat tegenover dat steeds meer mensen kiezen voor een appje of berichtje met een kerstgroet. Dat aandeel stijgt van 20 procent vorig jaar naar 23 procent nu.

Toch doet bijna één op de vijf Nederlanders helemaal niets met kerstgroeten. Negentien procent zegt geen kerstkaart te sturen en ook geen appje of berichtje te versturen. Vorig jaar lag dat percentage nog op 17 procent. Het aantal mensen dat in deze periode geen contact zoekt, neemt dus toe.

Eenzaamheid rond kerst blijft voelbaar

De feestdagen zijn voor veel mensen gezellig, maar niet voor iedereen. Uit het panelonderzoek blijkt ook dat 24 procent van de Nederlanders zich eenzaam voelt in deze tijd van het jaar. Driekwart zegt zich niet eenzaam te voelen.

Binnen die groep zit wel verschil. Tien procent voelt zich rond kerst meer eenzaam dan normaal. Veertien procent geeft aan zich net zo eenzaam te voelen als altijd. Dat laat zien dat kerst voor een grote groep Nederlanders geen vanzelfsprekende feestperiode is.