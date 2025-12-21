Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Van subtiel tot uitbundig: zo pakken we dit jaar uit met kerstversiering

Panel

Vandaag, 12:36 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Kerst betekent voor veel Nederlanders vooral: het huis gezellig maken met lichtjes, ballen en andere versieringen. Of dat nu subtiel is of juist opvallend, het hoort voor velen bij de feestdagen. Uit een peiling van het Hart van Nederland-panel blijkt dat het merendeel van de Nederlanders zijn woning tijdens de kerstperiode versiert.

In de bovenstaande video is te zien dat bewoners van een straat in Arkel allesbehalve bescheiden kerstversiering hebben.

Vier op de vijf Nederlanders (81 procent) geven aan hun huis te versieren in verband met kerst. Bij een groot deel blijft het niet bij binnen: 41 procent zegt ook de tuin, het balkon of de buitenkant van de woning in de kerstsferen te brengen.

De meeste mensen kiezen voor een gezellige, maar niet overdreven stijl. Van de panelleden die versieren omschrijft 43 procent de kerstdecoratie als vrolijk, maar niet over de top. Nog eens 36 procent houdt het bij een beetje versiering voor de gezelligheid. Een kleinere groep pakt groots uit: 5 procent noemt de versiering uitbundig, terwijl 16 procent kiest voor een bescheiden aanpak.

Ergernis

Uitbundige kerstversiering wordt door de meeste Nederlanders gewaardeerd. Zo zegt 81 procent vrolijk te worden van huizen vol lichtjes en opvallende decoraties. Slechts 15 procent ergert zich daaraan.

Benieuwd wat andere Nederlanders rond hun huis hebben hangen deze kerst? Kijk dan deze video:

Kijkers Hart van Nederland delen massaal hun kerstversiering
0:34

Kijkers Hart van Nederland delen massaal hun kerstversiering

Lees ook

Kerst op zee: KNRM brengt warmte naar wie niet thuis kan zijn
Kerst op zee: KNRM brengt warmte naar wie niet thuis kan zijn
Glühwein en bratwursten in trek: kerstmarkten geliefd onder Nederlanders
Glühwein en bratwursten in trek: kerstmarkten geliefd onder Nederlanders
Kerst is geen kerst zonder stuk vlees: gourmetten en rollades onverminderd populair
Kerst is geen kerst zonder stuk vlees: gourmetten en rollades onverminderd populair

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.