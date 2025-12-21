Van subtiel tot uitbundig: zo pakken we dit jaar uit met kerstversiering

Kerst betekent voor veel Nederlanders vooral: het huis gezellig maken met lichtjes, ballen en andere versieringen. Of dat nu subtiel is of juist opvallend, het hoort voor velen bij de feestdagen. Uit een peiling van het Hart van Nederland-panel blijkt dat het merendeel van de Nederlanders zijn woning tijdens de kerstperiode versiert.

In de bovenstaande video is te zien dat bewoners van een straat in Arkel allesbehalve bescheiden kerstversiering hebben.

Vier op de vijf Nederlanders (81 procent) geven aan hun huis te versieren in verband met kerst. Bij een groot deel blijft het niet bij binnen: 41 procent zegt ook de tuin, het balkon of de buitenkant van de woning in de kerstsferen te brengen.

De meeste mensen kiezen voor een gezellige, maar niet overdreven stijl. Van de panelleden die versieren omschrijft 43 procent de kerstdecoratie als vrolijk, maar niet over de top. Nog eens 36 procent houdt het bij een beetje versiering voor de gezelligheid. Een kleinere groep pakt groots uit: 5 procent noemt de versiering uitbundig, terwijl 16 procent kiest voor een bescheiden aanpak.

Ergernis

Uitbundige kerstversiering wordt door de meeste Nederlanders gewaardeerd. Zo zegt 81 procent vrolijk te worden van huizen vol lichtjes en opvallende decoraties. Slechts 15 procent ergert zich daaraan.

Benieuwd wat andere Nederlanders rond hun huis hebben hangen deze kerst? Kijk dan deze video: