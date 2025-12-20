Kerst op zee: KNRM brengt warmte naar wie niet thuis kan zijn

Voor veel mensen staan de kerstdagen in het teken van thuis zijn. Voor zeevarenden geldt dat lang niet altijd. Zij werken door, soms ver van de kust. Om toch even stil te staan bij de feestdagen, varen vrijwilligers van de KNRM deze dagen de zee op met een andere missie dan normaal.

Vanaf verschillende reddingstations gaan de boten het water op om beroepsschepen te benaderen. Aan boord brengen ze kerstbroden en kerstknutsels die door schoolkinderen zijn gemaakt. De vrijwilligers gaan niet zelf aan boord: de pakketten worden met een mandje en een touw overgegeven. Via de marifoon is er kort contact tussen beide schepen.

Sommige schepen liggen dagenlang of zelfs wekenlang te wachten tot ze de haven in kunnen. Vrijwilliger Celine vertelt dat het vaak gaat om Aziatische schepen. "Het gaat om grote boten, die onze kerstpakketjes komen brengen", grapt ze. De tocht maakt deel uit van een oefenvaart, waarbij wordt gevaren langs meerdere schepen op zee. "Maar het is ook gewoon leuk", vertelt Celine.

De Aziatische bemanning zwaait enthousiast. Opvarenden van een Filipijns schip zijn heel blij. "Fijne kerst voor jullie allemaal en ontzettend bedankt", wordt er vanaf het schip naar de vrijwilligers van de KNRM geroepen.