Kerstkaarten op straat na explosie in brievenbus, politie bezorgt ze tóch

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:52

In Bussum heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een wel heel bijzondere kerstactie uitgevoerd. Tijdens een surveillanceronde troffen agenten een brievenbus aan die volledig was opgeblazen met zwaar vuurwerk. Op straat lagen de resten van de brievenbus én talloze kerstkaarten.

Volgens de politie was het meteen duidelijk dat de kaarten niet verloren mochten gaan. Agenten verzamelden alle post en namen deze mee naar het bureau. Daar probeerden ze de beschadigde kaarten op te knappen. Sommige enveloppen waren gescheurd, andere kaarten zaten onder het vuil, maar met wat geduld en creativiteit kregen veel kaarten alsnog een tweede leven.

Bijzondere kerstpost

De politie besloot ze opnieuw op de post te doen, dit keer mét een begeleidend briefje waarin stond wat er was gebeurd. "Hopelijk komen ze nu wel goed aan en bezorgen ze de ontvangers alsnog een glimlach en een warm kerstgevoel", laat de politie weten op sociale media.

Door Redactie Hart van Nederland

