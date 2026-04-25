Oekraïense Stanislav loopt 550 kilometer hard als dank aan Nederland

Elf marathons achter elkaar lopen: je moet het maar willen. De Oekraïense Stanislav Suddia doet het. Hij loopt 550 kilometer van Groningen naar Maastricht. Niet alleen om geld op te halen voor het goede doel, maar ook om zijn dankbaarheid aan Nederland te tonen, dat hem opving toen in zijn thuisland de oorlog uitbrak.

Stanislav is sportman in hart en nieren. In zijn thuisland Oekraïne was hij professioneel shorttracker en had hij zijn eigen sportacademie. Maar toen in 2022 de oorlog uitbrak, veranderde zijn leven drastisch. Toen hij uiteindelijk zelfs zijn huis kwijtraakte, werden Stanislav en zijn gezin gedwongen te vluchten en kwamen ze naar Nederland.

Hier bouwde hij in Almelo een nieuw leven op en maakte hij opnieuw van zijn passie zijn werk. Stanislav ging aan de slag als docent lichamelijke opvoeding bij de internationale schakelklas in Almelo. Nu wil hij iets terugdoen. Deze week loopt hij daarom 550 kilometer, van Groningen naar Maastricht, om geld op te halen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Prinses Máxima Centrum.

Halverwege zijn route stond hem zaterdag in Hengelo een verrassing te wachten. Dat zie je in de video bovenaan.