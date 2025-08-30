Oekraïners doen helemaal mee in Giethoorn, varen in traditionele Gondelvaart

Een groep Oekraïners klust zaterdag nog druk aan een gondel om die avond mee te doen aan de traditionele Gondelvaart Giethoorn. De Oekraïners waren vorig jaar diep onder de indruk van het evenement. Nu de landgenoten enkele jaren in het dorp wonen, besloten ze zich dit jaar niet langs de kant te blijven staan.

"Ik dacht vorig jaar: wow wat mooi!", vertelt Victor Lesy aan Hart van Nederland. "Ik bedacht meteen hoe gaaf het zou zijn om ook mee te doen. Toen hebben we wat rondgevraagd en het bleek nog mogelijk ook."

Met hulp van een inwoner van Giethoorn die zijn gondel uitleende, zijn ze sindsdien hard aan het bouwen. "Er zijn spullen die we ook echt uit Oekraïne laten overkomen, zoals aankleding en Oekraïense slingers en vlaggen. Erg veel zin in!"

Veel steun uit het dorp

De Oekraïense bouwgroep krijgt volop hulp van de Gieterse gemeenschap. Marco Winter, jarenlang bestuurslid van de gondelvereniging, helpt hen op weg. "Deze jongens hadden mij benaderd, ze wilden wat terugdoen voor Giethoorn, als dank dat ze hier zijn. Alleen, ze hadden nul komma nul ervaring met het bouwen van gondels. Dus ik heb ze geholpen met het maken van een maquette en een tekening. En dan is het aan de slag en bouwen maar. Giethoorn vindt het mooi dat ze dit doen."

Ook andere groepen in Giethoorn reageren positief. Lieke Wellenberg van bouwgroep De Kolde Kletsers: "Leuk dat de Oekraïners meedoen, dat laat zien dat ze zich willen mengen onder de inwoners. Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve geluiden."

Een teken van saamhorigheid

Volgens voorzitter Rikus Voerman van de Vereniging Gondelvaart is de deelname van de Oekraïense groep bijzonder. "Ze zijn als vluchtelingen hier naartoe gekomen en vonden het zo mooi dat ze dachten: kunnen wij volgend jaar ook niet meedoen? Ze hebben onze vereniging benaderd en sindsdien ondersteunen we ze."

Zaterdagavond glijdt de varende creatie voor het eerst door de dorpsgracht, als onderdeel van de eeuwenoude traditie die jaarlijks duizenden bezoekers trekt.