Bootverhuurders Giethoorn-Noord zijn toeristen kwijt na wijziging in Google Maps 'Het is dramatisch'

We kennen allemaal de beelden van het overvolle, met toeristen beladen Giethoorn-Noord. Het leek een paradijs voor verhuurders van vaartuigen, maar dat mooie plaatje is nu plots verdwenen. En dat allemaal door een simpele wijziging in Google Maps. "Het is dramatisch slecht"

Ico de Jonge, eigenaar van Landije Botenverhuur, weet maar al te goed hoe het tij is gekeerd. " Door toedoen van Google is het hier schrikbarend rustig geworden." Voor De Jonge is het nog maar de vraag of hij op deze voet kan én wil doorgaan. Zonder de busladingen toeristen die massaal het pittoreske plaatje van Giethoorn komen bewonderen in een van zijn boten, verdwijnt zijn omzet in het water.

Hoe is die plotse verandering teweeg gebracht? " Voorheen kwamen mensen die Giethoorn intoetsten op Google 200 meter hiervandaan terecht, nu in het centrum." De toeristen blijven dus komen, maar niet meer naar zijn bedrijf, of naar de andere familiebedrijven in Giethoorn-Noord.

Achttien ondernemers uit Giethoorn-Noord sloegen deze zomer de handen ineen en stuurden een brandbrief naar de gemeente Steenwijkerland. Anders vrezen de ondernemers te moeten stoppen.

De toekomst van talloze familiebedrijven staat op het spel, pleiten de ondernemers. Beluister hun verhaal in bovenstaande video.