Orgelherrie bij Russische ambassade tegen vier jaar oorlog in Oekraïne

Vier draaiorgels die dwars door elkaar het Oekraïense volkslied spelen, zorgden dinsdag voor flink wat herrie bij de Russische ambassade in Den Haag. Een medewerker kwam naar buiten en noemde het een "circus". De politie liet de protestactie tegen de Russische invasie in Oekraïne doorgaan.

Kunstenaar Teun Castelein stond maandag voor het vierde jaar op rij op 24 februari bij de ambassade. Vier jaar geleden, op 24 februari 2022, vielen Russische troepen buurland Oekraïne binnen. Elk jaar komt er een orgel bij. Dit jaar zijn het er vier: één voor elk jaar dat de oorlog duurt.

De orgels spelen expres niet synchroon. "De muziek is niet bedoeld om mooi te zijn, maar om aandacht af te dwingen voor een belachelijke invasie die onvoorstelbaar veel leed veroorzaakt. Geluid als protest. Chaos als spiegel", zegt Castelein.

'Een circus'

Volgens Castelein reageerde een medewerker van de ambassade boos op het lawaai. "Ik vroeg hem wat hij van het geluid vond", vertelt hij tegen het AD. "Hij reageerde en noemde het een circus." Toen Castelein hem aansprak op de oorlog, kreeg hij naar eigen zeggen te horen: "Als je me blijft volgen, dan zul je er spijt van krijgen."

Bij de actie stonden ook leden van de zogenoemde vlaggenwacht, die een grote Oekraïense vlag tegenover de ambassade ophangen. Castelein betaalde de eerste jaren zelf voor de draaiorgels, dit jaar haalde hij via een inzamelingsactie geld op. "Binnen 24 uur had ik al voldoende donaties binnen."