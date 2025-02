Emotioneel moment: Haagse stichting overhandigt eerste cheque aan nabestaanden Tarwekamp

Op dit moment is er ruim 700.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de allesverwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag op zaterdag 7 december 2024. De lokale hulpstichting Lichtpuntjes ondersteunt de getroffen bewoners en ondernemers die bij de ramp alles zijn kwijtgeraakt. Direct na de explosie startte de stichting een crowdfundingsactie. Donderdagmiddag wordt de cheque overhandigd en wordt ook bekendgemaakt hoe het geld verdeeld wordt. Hart van Nederland was bij dit emotionele moment, zoals te zien is in bovenstaande video.

"We zijn zo dankbaar voor alle vrijwilligers en steunbetuigers," vertelt Naomi Barki-Van Vliet van Stichting Lichtpuntjes. "Niet alleen vanuit Den Haag, maar vanuit het hele land."

De eerste die een cheque ontving, is het 8-jarige jongetje dat als enige van zijn familie de ramp overleefde. Zijn 45-jarige vader, 41-jarige moeder en 17-jarige zus kwamen bij de explosie om het leven. Eerder zamelde Stichting Asian Heritage al geld in voor het kind. Bij die actie werd 100.000 euro opgehaald.

15.572 euro

In totaal 43 gedupeerde huishoudens en ondernemers krijgen elk een bedrag van 15.572 euro. Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve zamelde 654.000 euro in en de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties in Nederland voegde daar donderdag nog 45.500 euro aan toe.

In totaal is er dus bijna 700.000 euro opgehaald. Van het totaalbedrag moest een deel naar de organisatie Doneeractie voor de kosten van de online-crowdfunding. Alle gedupeerden die in aanmerking kwamen voor het geld hebben aangegeven er aanspraak op te willen maken. Het bedrag wordt waarschijnlijk nog deze maand aan de huishoudens en ondernemers uitbetaald.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Balletjuf Joanna verloor haar pand door de explosie op 7 december vorig jaar. "Ik heb sinds een tijdje weer een nieuwe ruimte," vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik kan daar weer lessen geven. Omdat ik natuurlijk wel weer huur betaal, verdien ik nog niet echt veel. Over mijn eigen pand is nog veel onduidelijk."

Enorme ravage

De explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december richtte een enorme ravage aan. Zes mensen kwamen om het leven, meerdere mensen raakten gewond en verschillende woningen stortten volledig in. De verdachten zouden met een sleutel de bruidsjurkenwinkel zijn binnengedrongen, benzine hebben gesproeid en vervolgens cobra’s naar binnen hebben gegooid.

Op 14 maart vindt de eerste voorbereidende zitting plaats in de zaak bij de rechtbank in Den Haag.

Hart van Nederland/ANP