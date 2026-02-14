Oudste Nederlander John Huang overleden op 112-jarige leeftijd

John Huang, de oudste inwoner van Nederland, is na een kort ziekbed overleden. Dat meldt De Gooi- en Eemlander zaterdag, na bericht van zijn familie. Hij werd maar liefst 112 jaar en twaalf dagen oud. Zijn laatste verjaardag heeft hij nog in kleine kring kunnen vieren, hoewel zijn gezondheid op dat moment al flink aan het aftakelen was.

Het verhaal van Huang begon op 1 februari 1914 in Zuid-Vietnam. Op zeventienjarige leeftijd pakte hij zijn biezen en vertrok hij naar Suriname, waar hij jarenlang in Chinese winkels werkte. Ruim vijftig jaar geleden verhuisde hij opnieuw, dit keer naar het Noord-Hollandse Hilversum. Daar heeft hij al die tijd zelfstandig gewoond, totdat dat niet meer ging. Zijn laatste jaar bracht hij door in woonzorgcentrum Amaris Theodotion in Laren.

Ook zijn vrouw bereikte een mooie leeftijd: zij werd 93 jaar oud. Sinds haar overlijden in 2020 woonde een van hun dochters bij Huang in. Hij en zijn vrouw hadden samen vijf kinderen.

In 2021 vierde de oudste vrouwelijke inwoner van Nederland, destijds Ebeltje Boekema-Hut, haar 110e verjaardag:

1:52 Oudste inwoner van Nederland viert 110e verjaardag

Jarenlange anonimiteit

In 2020 werd uit CBS-data duidelijk dat de oudste man van Nederland een inwoner van Hilversum zou zijn, maar de identiteit van de persoon in kwestie werd nog jarenlang door zijn familie uit de publiciteit gehouden. Zelfs de gemeente Hilversum slaagde er niet in om contact met hem te krijgen. Daar kwam verandering in toen de identiteit van Huang na een lange zoektocht werd achterhaald door de redactie van De Gooi- en Eemlander.

Zijn 110e verjaardag werd dan ook uitbundig gevierd in een Chinees restaurant in Hilversum. Bij dat feest waren familieleden van over de hele wereld aanwezig om Huang een speciale dag te bezorgen. Ook Gerhard van den Top, de burgemeester van Hilversum, was die dag van de partij. Op zijn 111e verjaardag haalde hij zelfs het nationale nieuws. Zijn laatste verjaardag werd echter in besloten kring gevierd. Huang verkeerde al een tijd niet meer in goede gezondheid.

Op drie na oudste man ter wereld

John Huang was niet alleen de oudste inwoner van Nederland, maar zelfs van de hele Benelux. Hij was bovendien de op drie na oudste man ter wereld. In Nederland houdt hij voorlopig nog een record in stand: nog nooit eerder werd een mannelijke inwoner zo oud als hij. Op de lijst van oudste Nederlanders ooit, inclusief vrouwen, staat Huang op de zesde plek.

De oudste nog levende inwoner van Nederland woont nu in Haarlem, volgens eeuwelingenexpert Gertjan Kuiper. Ook zij werd in 1914 geboren, in Iran. Haar identiteit wordt verder geheim gehouden.