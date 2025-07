Steeds meer 100-jarigen, Susan is 106: 'Tot 101 golfde ik nog'

Susan Hosang-van Riemsdijk blaast 106 kaarsjes uit en dat doet ze vol energie. Ze woont nog zelfstandig, gebruikt geen medicijnen en nauwelijks pijnstillers. Wat is haar geheim? Ze geeft het antwoord op deze vraag in bovenstaande video.

We worden met z’n allen steeds ouder. Volgens cijfers van het CBS en NIDI is het straks misschien niet eens meer bijzonder om de 100 te halen. Vooral vrouwen lopen daarbij voorop.

Susan is 106 jaar, maar voelt zich vitaal en staat volop in het leven. Afgelopen zaterdag vierde ze haar verjaardag met haar kleinkinderen. "We hebben gezellig geluncht", vertelt ze lachend. Sport speelde altijd een grote rol in haar leven. "Ik heb altijd veel gesport: tennis, golf, gymnastiek en zelfs schermen. Tennissen vond ik het allerleukst. Golfen deed ik tot 101 jaar."

Ook nu blijft ze in beweging. Autorijden doet ze alleen niet meer, dat liet ze bewust achter zich. "Ik heb mijn auto twee jaar geleden weggedaan, mijn ogen zijn niet goed genoeg. Dat is een enorme handicap, ik heb 80 jaar gereden. Nu wandel ik af en toe." Susan voelt zich gezond. Medicijnen? Niet nodig. "Ik gebruik niks, geen pijnstillers, nergens last van. M’n hart klopt nog als een klok."

Ze brengt haar dagen rustig door. "Ik lees graag, vooral groteletterboeken uit de bibliotheek. En ik woon hier fijn. Er zijn altijd wel mensen in de buurt." Haar kinderen koken voor haar: "Dat scheelt enorm."

Vooral vrouwen 100

Nederland vergrijst in rap tempo. Op 1 januari 2025 telt ons land bijna 3,8 miljoen 65-plussers. Dat is ruim één op de vijf inwoners. En dat aantal blijft groeien. Volgens het CBS kunnen dat er in 2050 wel 5,4 miljoen zijn, bijna 1 op de 3 Nederlanders. Wat opvalt is dat er ook steeds meer mensen 100 jaar of ouder worden. Bijna 2600 mensen zijn momenteel ouder dan 100 jaar.

Volgens het CBS groeit deze groep ieder jaar. En opvallend: het overgrote deel zijn vrouwen: 2106 vrouwen en477 mannen. De oudste Nederlanders zijn meestal geboren in of vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ze maakten de Tweede Wereldoorlog mee als jongvolwassene, hebben tientallen jaren gewerkt, kinderen en kleinkinderen gekregen, en maken nu de digitale revolutie mee op hun tablet.

"Dat mensen tegenwoordig zo oud worden, komt door een combinatie van factoren", legt David van Bodegom, hoogleraar Vitaliteit van Leyden Academy, uit. "Kindersterfte is sterk afgenomen, de levensomstandigheden zijn verbeterd en we leven met betere hygiëne en betere zorg. Juist die medische vooruitgang speelt een grote rol in de winst op hoge leeftijd."

Minder roken

In 1990 was nog maar 12,8 procent van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Nu is dat al 20,8 procent. De vergrijzing is dus al in volle gang. “Vroeger waren hart- en vaatziekten of een hartinfarct vaak dodelijk, nu kun je daar veel sneller en gerichter voor behandeld worden. Ook ons gedrag is veranderd: mannen roken bijvoorbeeld minder dan vroeger. Aan de andere kant eten we tegenwoordig ook meer, dat heeft dan weer andere effecten op onze gezondheid", aldus van Bodegom