Ontvoerde Ellaria (5) weer terug thuis: 'Opluchting is enorm'

Na maanden van onzekerheid is de 5-jarige Ellaria weer terug in Nederland. Het meisje werd begin maart volgens haar vader zonder zijn toestemming door haar moeder meegenomen naar Oekraïne. Inmiddels is zij herenigd met haar vader Frank van Vliet in Sommelsdijk.

"Dit is zonder twijfel het mooiste nieuws van het jaar. De opluchting is enorm", zegt Frank. Volgens hem gaat het goed met zijn dochter. "Ze eet en slaapt goed, maakt weer makkelijk contact met ons en pakt haar Nederlands razendsnel weer op."

Ontvoerd

Volgens haar vader ontstond na intensieve gesprekken tussen verschillende partijen een opening, waarna haar moeder het meisje vrijwillig aan hem meegaf. Over de gemaakte afspraken wil hij verder niets zeggen.

De zaak begon begin maart, toen de moeder zich volgens Frank niet hield aan de omgangsregeling en met Ellaria naar Oekraïne vertrok. De rechter bepaalde later dat het meisje terug moest naar Nederland, maar die uitspraak werd volgens de vader niet nageleefd. Frank reisde eerder zelf naar Oekraïne om zijn dochter te zoeken. Daarbij zag hij haar wel, maar kon hij haar niet meenemen.

Nu rust

Nu wil de familie vooral vooruitkijken. "We geven haar alle rust. We gaan haar niet uithoren over wat er is gebeurd. Als zij ergens over wil praten, komt dat vanzelf", zegt Frank. Zijn grootste wens is dat Ellaria haar gewone leven weer kan oppakken. "Dat ze veilig kan opgroeien, naar school kan gaan en weer gewoon kind kan zijn."

Volgens Frank is er nog wel af en toe contact tussen Ellaria en haar moeder via videobellen. "Ik weet hoe het is om haar kwijt te zijn. Dat wil ik Ellaria niet aandoen."