Kinderontvoeringen naar en vanuit Nederland nemen flink toe

Het aantal internationale kinderontvoeringen naar of vanuit Nederland is vorig jaar flink gestegen. Volgens cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) waren er in 2025 in totaal 190 zaken, waarbij 270 kinderen betrokken waren. Een jaar eerder ging het nog om 148 zaken en 200 kinderen.

In ongeveer driekwart van de gevallen werd een kind meegenomen door de moeder. Kinderen die vanuit Nederland naar het buitenland werden ontvoerd, kwamen het vaakst terecht in Polen, Spanje, Syrië, de Verenigde Staten en Egypte.

Eerder deze week was vader Frank nog te zien in Hart van Nederland. Hij was naar Oekraïne afgereisd om zijn dochter Ellaria (5) te zien nadat haar moeder haar had meegenomen, terwijl hij de voogdij had. In de bovenstaande video vertelt hij zijn verhaal.

Bij ontvoeringen naar Nederland kwamen de kinderen vooral uit Spanje, België en Curaçao. Van de 190 zaken gingen er 42 over kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland werden meegenomen. Dat aantal bleef gelijk aan 2024, al ging het wel om meer kinderen: 65 tegenover 50 een jaar eerder.

Spanje en Syrië vallen op

Volgens het Centrum IKO is Spanje een opvallende nieuwkomer in de cijfers. Het centrum denkt dat dit mogelijk samenhangt met de toegenomen emigratie naar Spanje vanwege problemen rond huisvesting, relaties en de stijgende kosten van levensonderhoud in Nederland.

Ook Syrië springt eruit. Volgens het centrum gaat het daarbij vaak om situaties waarin een vader wil terugkeren naar Syrië, maar de moeder daar niet mee instemt.

Verwikkeld in conflict

Aan veel kinderontvoeringen gaat volgens het Centrum IKO een periode van spanningen binnen het gezin vooraf. Ouders raken verwikkeld in conflicten die moeilijk op te lossen zijn. Daarnaast weten veel mensen volgens het centrum niet dat het strafbaar is om een kind zonder toestemming van de andere ouder mee te nemen naar het buitenland.