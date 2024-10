Zoontje van Sali door ex ontvoerd naar Litouwen: 'Al 2,5 jaar pijn'

In 2022 komt Sali Malca na een dag werken thuis. Normaal zou hij worden begroet door zijn vrouw Monika en hun destijds tweejarige zoontje Oscar, maar beiden zijn verdwenen. Ze zijn terug naar Litouwen, het geboorteland van zowel Monika als Sali. Nu, ruim twee jaar later, is zijn kind nog steeds niet terug.

"Ik hoorde van de buren dat er een busje was gekomen. Daar zijn ze met hun koffers in gegaan," vertelt Sali aan Hart van Nederland. "Ik was in paniek, ik wist niet hoe ik moest reageren. Mijn vrouw weg, mijn kind weg. Normaal als er iets gebeurt, weet je: ik moet de politie bellen of de ambulance. Maar hier wist ik niet waar ik moest beginnen."

Niets aan een vonnis

Het vertrek kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Sali. Hij had niets zien aankomen. Een Europese rechter heeft bepaald dat zijn zoontje Oscar (nu vijf jaar oud) terug naar Nederland moet, maar de Litouwse autoriteiten negeren dat besluit.

Iets wat vaker voorkomt, aldus het Centrum Internationale Kinderontvoering. "Je kunt allerlei vonnissen hebben, maar er moet ook nog een overheid zijn die meewerkt aan de overdracht," zegt Coşkun Çörüz van het Centrum IKO. "Je bent overgeleverd aan de goede wil."