Bo werd als kind ontvoerd: 'Op 4-jarige leeftijd in een storm terechtgekomen'

De 3-jarige Tessa Patschull uit Roermond wordt al drie maanden vermist. Vermoed wordt dat ze is meegenomen door haar moeder. Helaas staat dit verhaal niet op zichzelf, want het aantal kinderontvoeringen in ons land is nog altijd erg hoog. Vorig jaar zijn er namelijk volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO) 260 kinderen ontvoerd, waarvan 175 kinderen naar het buitenland.

Het gaat in de cijfers van CIKO alleen om geregistreerde ontvoeringen. De ontvoering van Bo Hanna en zijn twee broers door zijn vader werd bijvoorbeeld nooit geregistreerd. In gesprek met Hart van Nederland vertelt Bo dat hij op 4-jarige leeftijd "in een storm is terechtgekomen".

De sinds april ontvoerde Tessa (3) is mogelijk door haar moeder meegenomen naar het buitenland. Uit cijfers van het CIKO blijkt dat 77 procent van de ontvoerde kinderen wordt meegenomen door hun moeder. Onlangs deed haar vader een emotionele oproep. Je ziet deze in bovenstaande video.

'Onze moeder was overleden'

Een conflict tussen zijn ouders zorgde ervoor dat zijn vader de jonge Bo en zijn twee broers meenam naar het buitenland. Vragen over zijn destijds 25-jarige moeder kon de vader van Bo niet beantwoorden. Ze was volgens hem inmiddels overleden.

"Omdat we zo jong waren, kon onze vader ons van alles wijsmaken", legt Bo uit. De moeder van Bo blijkt namelijk gewoon te leven, en doet er alles aan om haar kinderen terug te krijgen. "Daarom worden de meeste kinderen ook ontvoerd op jonge leeftijd; ze zijn dan nog erg kwetsbaar en makkelijk te beïnvloeden."

"Mijn moeder heeft huilend bij de Kinderbescherming haar verhaal gedaan, en de overheid en instanties waren op de hoogte van alle feiten. Er werd een omgangsregeling verzocht, maar deze werd niet afgedwongen", aldus Bo. De zaak werd namelijk ook niet geregistreerd als internationale kinderontvoering, legt hij uit.

Bo zat verstrengeld in een thuissituatie die allesbehalve ideaal was. Hij worstelde met een kant van zijn vader die alleen hij en zijn broers zagen, en die voor de buitenwereld onzichtbaar was. Uiteindelijk lukte het hem om zijn moeder weer te zien, maar de verloren tijd hebben ze nooit in kunnen halen. Inmiddels spreekt hij beide ouders nauwelijks.

"Ik kijk naar kinderen als Tessa en denk: dit waren wij." Bo Hanna

Grote impact

De ontvoering heeft veel impact gehad op Bo. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis en heeft therapie gehad om zijn ervaring te verwerken. Gelukkig gaat het inmiddels beter met hem. Om zijn ervaring een plekje te geven, schreef hij het boek Baba, dat dieper ingaat op de ontvoering.

Kinderontvoeringen, zoals die van Tessa, raken hem nog steeds. "Ik kijk naar die kinderen en denk: dit waren wij." Hij vindt dat er, in dit soort situaties, meer geïnvesteerd moet worden in contact tussen hulpverleners en het kind om de situaties beter te kunnen peilen, en dat er meer ingezet moet worden op preventie. "Kinderen zien, horen en voelen namelijk veel meer dan we denken. Je moet dit een kind niet aan willen doen."