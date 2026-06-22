Frank reist naar Oekraïne om dochter (4) terug te zien, maar wordt mishandeld

Frank uit Sommelsdijk slaat alarm omdat zijn 4-jarige dochter Ellaria begin maart door haar moeder is meegenomen naar Oekraïne. Volgens Frank deed zijn ex-partner dat zonder zijn toestemming, terwijl zij samen het ouderlijk gezag hebben.

De vader deed aangifte bij de Nederlandse politie. Het meisje staat inmiddels internationaal gesignaleerd.

Mishandeld

In een poging zijn dochter terug te krijgen, reisde Frank begin juni samen met familieleden naar Oekraïne. Daar heeft hij zijn dochter afgelopen weekend gezien bij een kinderdagverblijf, op zo'n 60 kilometer van de frontlinie. Hij kon haar korte tijd in zijn armen sluiten.

Maar daarna ging het mis: Frank werd mishandeld. Van het incident zijn videobeelden in het bezit van Hart van Nederland. In bovenstaande video vertelt Frank wat hem is overkomen.

Meisje terugkrijgen

Volgens de familie is er de afgelopen maanden achter de schermen geprobeerd het meisje terug te krijgen via juridische procedures en contact met verschillende instanties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt van de zaak te weten. "We verlenen consulaire bijstand binnen de mogelijkheden die ons daartoe ter beschikking staan", aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie. Omwille van de privacy kan het ministerie verder niet inhoudelijk reageren.