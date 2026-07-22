Grote opluchting: 'ontvoerde' Ellaria (5) terug in Nederland

De 5-jarige Ellaria uit Sommelsdijk is terug in Nederland. Het meisje verbleef sinds begin maart in Oekraïne, nadat zij door haar moeder was meegenomen naar dat land. Woensdag maakte Namens de Familie bekend dat vader Frank weer met zijn dochter is herenigd.

Begin vorige maand reisde Frank samen met familieleden naar Oekraïne om zijn dochter te zoeken. Daar zag hij haar korte tijd bij een kinderdagverblijf, op zo'n 60 kilometer van de frontlinie.

Daarna ging het mis: Frank werd mishandeld. Hart van Nederland beschikt over videobeelden van het incident. In bovenstaande video vertelt Frank wat hem is overkomen.

Rechter bepaalde terugkeer

Na de verdwijning stapte Frank naar de rechter. In een kort geding bepaalde de rechter dat Ellaria moest terugkeren naar Nederland. Aanvankelijk gaf de moeder geen gehoor aan die uitspraak. Afgelopen weekend kwam daar verandering in. Over de aanleiding wil Frank geen verdere details geven. Wel laat hij via Namens de Familie weten dat de moeder Ellaria vrijwillig aan hem heeft meegegeven.

Ellaria is blij dat ze weer thuis is. Foto: Namens de Familie

Op maandag reisden vader en dochter samen terug naar Nederland. "Mijn familie en ik zijn zo ontzettend blij en zo intens dankbaar dat Ellaria weer terug is", laat Frank weten. "De afgelopen tijd heb ik geleefd tussen hoop en vrees, maar nooit de moed verloren dat mijn dochter terug zou keren naar de plek waar ze thuishoort: Sommelsdijk. De plek waar ze is opgegroeid, haar netwerk van familie en vriendjes heeft en naar school gaat."