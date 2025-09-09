Maaike verloor haar broertje toen ze 17 was, nu helpt ze andere kinderen in rouw

Kinderen die een dierbare verliezen, krijgen nu toegang tot twee nieuwe vormen van steun: een speciale online rouwmeter en een digitale behandeling voor 8 tot en met 18 jaar en hun ouders. Beide zijn ontwikkeld binnen het project TrafVic Kids, samen met jongeren die zelf een verlies meemaakten. Het doel: rouw bij kinderen eerder herkennen en gezinnen sneller passende hulp bieden.

Maaike (20) uit Gasselternijveen weet hoe hard die steun nodig kan zijn. Drie jaar geleden verloor ze haar broertje Ruben bij een verkeersongeluk. Ze was toen 17. "Ik zag zijn fiets in stukken en zijn tas langs de weg. Toen wist ik gelijk dat het mis was."

Na het overlijden van haar broer merkte ze dat de hulpverlening vooral gericht was op haar ouders. "Ik miste de focus op het kind. Het leven ging door, ik ging weer naar school, maar er was eigenlijk niemand die zich om mij bekommerde en vroeg hoe ik me voelde." Later kreeg ze EMDR-therapie, wat haar hielp om de heftigste herinneringen te verwerken.

Rouwmeter voor kinderen

Om kinderen beter te kunnen helpen na het verlies van een dierbare, is er nu een speciale rouwmeter ontwikkeld. De versie voor volwassenen werd in 4,5 jaar tijd al 100.000 keer ingevuld en geeft inzicht in hoe iemand met zijn of haar verlies omgaat. De nieuwe versie voor kinderen gebruikt eenvoudigere taal en vragen die zijn afgestemd op hun belevingswereld.

"Het is een laagdrempelige, betrouwbare online zelftest", legt hoofdonderzoeker Lonneke Lenferink uit. De test maakt zichtbaar of een kind extra steun nodig heeft. Daarmee kan sneller de juiste hulp worden geboden, bijvoorbeeld via school, huisarts of specialistische therapie.

Online behandeling voor gezinnen

Naast de rouwmeter is er nu ook een nieuwe online behandeling voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar. Het gaat om een traject dat altijd samen met een therapeut wordt doorlopen. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar en tieners van 13 tot 18 jaar zijn aparte programma's gemaakt.

De behandeling bestaat uit korte, duidelijke sessies. Ouders spelen een actieve rol en leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, terwijl jongeren zelf de ruimte krijgen om hun gevoelens te bespreken. Door de digitale vorm is de drempel lager en kunnen gezinnen in hun eigen omgeving starten.

Maaike dacht mee over de ontwikkeling van deze nieuwe hulpmiddelen, samen met andere jongeren. "Als er zoiets is gebeurd en je zo jong bent, is het belangrijk dat je erover kan praten. Er kan sowieso veel verbeterd worden in de hulp voor kinderen die een dierbare zijn kwijtgeraakt."