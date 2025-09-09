Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Maaike verloor haar broertje toen ze 17 was, nu helpt ze andere kinderen in rouw

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:37

Link gekopieerd

Kinderen die een dierbare verliezen, krijgen nu toegang tot twee nieuwe vormen van steun: een speciale online rouwmeter en een digitale behandeling voor 8 tot en met 18 jaar en hun ouders. Beide zijn ontwikkeld binnen het project TrafVic Kids, samen met jongeren die zelf een verlies meemaakten. Het doel: rouw bij kinderen eerder herkennen en gezinnen sneller passende hulp bieden.

Maaike (20) uit Gasselternijveen weet hoe hard die steun nodig kan zijn. Drie jaar geleden verloor ze haar broertje Ruben bij een verkeersongeluk. Ze was toen 17. "Ik zag zijn fiets in stukken en zijn tas langs de weg. Toen wist ik gelijk dat het mis was."

Na het overlijden van haar broer merkte ze dat de hulpverlening vooral gericht was op haar ouders. "Ik miste de focus op het kind. Het leven ging door, ik ging weer naar school, maar er was eigenlijk niemand die zich om mij bekommerde en vroeg hoe ik me voelde." Later kreeg ze EMDR-therapie, wat haar hielp om de heftigste herinneringen te verwerken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Rouwmeter voor kinderen

Om kinderen beter te kunnen helpen na het verlies van een dierbare, is er nu een speciale rouwmeter ontwikkeld. De versie voor volwassenen werd in 4,5 jaar tijd al 100.000 keer ingevuld en geeft inzicht in hoe iemand met zijn of haar verlies omgaat. De nieuwe versie voor kinderen gebruikt eenvoudigere taal en vragen die zijn afgestemd op hun belevingswereld.

"Het is een laagdrempelige, betrouwbare online zelftest", legt hoofdonderzoeker Lonneke Lenferink uit. De test maakt zichtbaar of een kind extra steun nodig heeft. Daarmee kan sneller de juiste hulp worden geboden, bijvoorbeeld via school, huisarts of specialistische therapie.

Online behandeling voor gezinnen

Naast de rouwmeter is er nu ook een nieuwe online behandeling voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar. Het gaat om een traject dat altijd samen met een therapeut wordt doorlopen. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar en tieners van 13 tot 18 jaar zijn aparte programma's gemaakt.

De behandeling bestaat uit korte, duidelijke sessies. Ouders spelen een actieve rol en leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, terwijl jongeren zelf de ruimte krijgen om hun gevoelens te bespreken. Door de digitale vorm is de drempel lager en kunnen gezinnen in hun eigen omgeving starten.

Maaike dacht mee over de ontwikkeling van deze nieuwe hulpmiddelen, samen met andere jongeren. "Als er zoiets is gebeurd en je zo jong bent, is het belangrijk dat je erover kan praten. Er kan sowieso veel verbeterd worden in de hulp voor kinderen die een dierbare zijn kwijtgeraakt."

Lees ook

Verdriet na miskraam eindelijk erkend: Amsterdam eerste stad met rouwverlof
Verdriet na miskraam eindelijk erkend: Amsterdam eerste stad met rouwverlof
Initiatief rouwkassen groeit: troost voor duizenden in decembermaand
Initiatief rouwkassen groeit: troost voor duizenden in decembermaand
Bjorn en Inge bedachten Parelkoffer: 'Om ouders wegwijs te maken na overlijden van hun kindje'
Bjorn en Inge bedachten Parelkoffer: 'Om ouders wegwijs te maken na overlijden van hun kindje'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.