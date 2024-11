Bjorn en Inge bedachten Parelkoffer: 'Om ouders wegwijs te maken na overlijden van hun kindje'

Het verliezen van een kind is het ergste dat je als ouder in je leven kan meemaken. Dat weten Bjorn en zijn vrouw Inge maar al te goed. 6 jaar geleden verloren zij hun twee dochtertjes. Om andere ouders te helpen in de moeilijkste periode van hun leven heeft het duo het zogeheten parelkoffer bedacht. Woensdag reikte vader Bjorn het eerste exemplaar uit aan de burgemeester van Kampen: Sander de Rouwe. Die naast burgervader, helaas ook ervaringsdeskundige is: hij verloor zijn 3-jarige zoontje bij een ongeval.

De Parelkoffer is ontwikkeld door Stichting Rouwkost, die ruim 2 jaar geleden is opgericht door Bjorn en Inge. "6 jaar geleden zijn onze dochtertjes overleden 3 dagen na de geboorte. Er kwam een hoop op mijn vrouw en mij af. Als je (bijna) een kindje hebt gekregen, dan bestaan er allerlei pakketten om het leven van je kindje en de opvoeding in te richten. Informatie over wat te doen bij overlijden is er niet", vertelt Bjorn aan Hart van Nederland. "Dat hebben mijn vrouw en ik destijds gemist. Wij weten hoe veel leegte er is nadat je kind is weggevallen."

Duizenden ouders hebben inmiddels al bij de stichting aangeklopt, gaat Bjorn verder. "Nu hebben we de Parelkoffer bedacht. Een koffer vol informatie en handvatten bieden na het overlijden van een kindje. Het is een kompas om ouders, maar ook een broertje of zusje, wegwijs te maken in dit doolhof."

De koffer is te koop voor het bedrag dat een ouder kan missen. Bjorn

De Parelkoffer is samengesteld met de input van 250 ouders en tevens ervaringsdeskundigen, maar ook door 50 zorgprofessionals. Inmiddels hebben meer dan 20 ziekenhuizen aangegeven graag zo'n koffer te hebben, mocht een kindje overlijden in het ziekenhuis." De koffer is alleen niet gratis, maar 75 euro. "Ja, dat is best veel geld. Daarom zeggen wij ook: het is onze kostprijs. Wij zijn een stichting en hebben dus geen winstoogmerk. De koffer is te koop voor het bedrag dat een ouder kan missen. Het is een gift. Heeft iemand bijvoorbeeld niet meer dan 10 euro te besteden? Prima, dan mag die ouder 'm voor dat geld bestellen."