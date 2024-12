Initiatief rouwkassen groeit: troost voor duizenden in decembermaand

In heel Nederland staan deze laatste decemberweken op diverse locaties rouwkassen, plekken waar ‘rouwen en vieren’ centraal staan. Ook in Hoorn is zo'n kas ingericht. Sinds de opening hebben meer dan duizend bezoekers de kas bezocht. Voorbijgangers branden kaarsjes, schrijven linten met boodschappen of delen verhalen met lotgenoten.

Het idee van de rouwkassen komt van Rikko Voorberg, die in 2021 de eerste van zijn soort opende in Amsterdam. De kassen bieden een plek midden in steden en dorpen waar ruimte wordt gemaakt voor afscheid, verlies en rouw.

Het gaat niet alleen om overlijden, maar ook om andere vormen van verlies, zoals een scheiding, het verlies van je herkomstland of je gezondheid. Dit jaar zijn er dertien rouwkassen verspreid over Nederland, allemaal actief tijdens de laatste twee weken van december.

Grote behoefte

Een van de bezoekers is Devi Smit (22), die op 17-jarige leeftijd haar vader verloor. Inmiddels helpt en inspireert zij in Hoorn anderen met hun rouwproces. In 2019 verloor ze haar vader aan suïcide. "Het gevoel blijft altijd, maar een plek als een rouwkas helpt je ermee te leren leven", vertelt Devi aan Hart van Nederland.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Vorig jaar bezocht ze zelf een rouwkas in Amsterdam en besefte toen dat zo’n plek ook in haar eigen regio nodig was. "Uit de drukbezochte opkomst blijkt hoe groot de behoefte is. Dat vind ik prachtig om te zien."

'Het geeft steun'

Bezoekers van de kas delen openhartig hun ervaringen. Een geëmotioneerde vrouw vertelt: "Ik heb een lichtje gebrand voor mijn ouders, de moeder van mijn schoondochter en voor iemand die niet geboren mocht worden. Het doet me goed. Het geeft me steun. Ik vind het heel mooi wat ze hier doen."

Ook Julia en Loïs, twee jonge bezoekers, delen hun verhaal. Zij schrijven een lintje voor hun oma’s. "Ik mis haar heel erg. Daarom schrijf ik dat ik haar mis en veel van haar hou", zegt Julia. Loïs vult aan: "Het is nu kerst, dus dan is het fijn om even aan onze oma’s te denken. Ik heb mijn oma nooit gekend, en dat vind ik wel jammer."

Lees ook: Regina verzorgt kerstdiner voor honderden gezinnen in armoede in ArenA