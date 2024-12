Optocht van verlichte kerst-trekkers in Achterhoek groot succes

Wat begon als een lichtjesroute om ouderen een hart onder de riem te steken in coronatijd, is inmiddels uitgegroeid tot een populaire bezienswaardigheid in de Achterhoek. Zo'n honderd verlichte trekkers rijden vrijdag en zaterdag voor het vijfde jaar in een ware optocht door de straten van onder andere Lochem, Holten en Barchem.

Deze verlichte trekker-kerstroute vindt bewust plaats tijdens de donkere dagen voor kerst. Om ouderen, en dit jaar ook mensen met een verstandelijke beperking, een lach op hun gezicht te kunnen toveren. "Zonder dat doel hadden wij het niet gedaan", vertelt Albert Markerink, organisator van de tocht. Juist om die reden trekt de tocht langs verzorgingshuizen, seniorenwoningen en woongroepen.

Gedurende twee dagen komt de route in totaal langs zo'n 25 locaties om mensen daar van een warme kerstgroet te voorzien. "Doordat we de routes delen staan er ieder jaar ook allemaal andere mensen langs de kant van de routes", zegt Albert tegen Hart van Nederland. "Het is een heus succes."

Heel Nederland

Naast deze lichtjestocht in Gelderland zijn er dit weekend meer plekken in Nederland waar een soort gelijk evenement plaatsvindt. Zo wordt er dit weekend iets vergelijkbaars georganiseerd in onder andere Noord-Holland, Friesland, Groningen en Noord-Brabant.