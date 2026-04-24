Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Oranjebus-icoon Henk verrast met lintje in Uithoorn

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:46

Link gekopieerd

Meer dan 3.600 mensen hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de lintjesregen. Het merendeel van hen zet zich al jarenlang vrijwillig in voor de samenleving. Volgens het Kapittel voor de Civiele Orden laat dat zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn. "Vrijwilligers maken de samenleving beter", zegt voorzitter Ank Bijleveld.

In Uithoorn werden negen inwoners onderscheiden, onder wie Henk van Beek. Tot zijn verrassing kreeg hij zijn lintje uitgereikt in het gemeentehuis.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Bekend gezicht

Van Beek is al jaren een bekend gezicht bij wedstrijden van het Nederlands elftal en was ruim twintig jaar voorzitter van de Oranjebus. Hij bezocht meer dan 300 duels van Oranje. Volgens Sjoerd van Fessem, die hem voordroeg, is de onderscheiding dan ook meer dan verdiend. "Hij heeft als voorzitter enorm mooie dingen bereikt en daarom verdient hij dit."

Na de uitreiking werd Van Beek verder verrast door familie en bekenden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.