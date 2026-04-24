Oranjebus-icoon Henk verrast met lintje in Uithoorn

Meer dan 3.600 mensen hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de lintjesregen. Het merendeel van hen zet zich al jarenlang vrijwillig in voor de samenleving. Volgens het Kapittel voor de Civiele Orden laat dat zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn. "Vrijwilligers maken de samenleving beter", zegt voorzitter Ank Bijleveld.

In Uithoorn werden negen inwoners onderscheiden, onder wie Henk van Beek. Tot zijn verrassing kreeg hij zijn lintje uitgereikt in het gemeentehuis.

Bekend gezicht

Van Beek is al jaren een bekend gezicht bij wedstrijden van het Nederlands elftal en was ruim twintig jaar voorzitter van de Oranjebus. Hij bezocht meer dan 300 duels van Oranje. Volgens Sjoerd van Fessem, die hem voordroeg, is de onderscheiding dan ook meer dan verdiend. "Hij heeft als voorzitter enorm mooie dingen bereikt en daarom verdient hij dit."

Na de uitreiking werd Van Beek verder verrast door familie en bekenden.