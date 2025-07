Wil (98) verrast met lintje: 'Ze is een voorbeeld voor ons allemaal'

De 98-jarige Wil Faber uit Amsterdam heeft woensdag een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger. Van ziekenhuizen tot de handwerkclub en van kerkdiensten tot het verpleeghuis waar ze nu zelf woont: Wil hielp altijd waar ze kon. "Wat mijn oma tekent is dat zij er altijd voor anderen is", vertelt kleindochter Hiske Faber. "Ze is een voorbeeld voor ons allemaal."

De familie weet zeker dat het een verrassing voor haar is. "Een paar jaar geleden werd ze met een aantal mensen al eens naar een zaaltje gelokt en toen dacht ze dat ze er eentje kreeg", vertelt Hiske. "Bleek het voor haar vriendin te zijn. Toen dacht ze al: nou, de kans is bekeken, ik krijg er geen één."

Wil Faber woont inmiddels zelf in verpleeghuis De Open Hof, maar helpt nog steeds andere bewoners. Hiske: "Ze zegt waar het op staat, neemt geen blad voor de mond, is geestelijk nog steeds zeer goed bij."

