Corrie (77) kreeg Faber-lintje: 'Ze had geen idee wat voor werk wij doen'

Een van de opmerkelijkste momenten van het politieke jaar is toch wel de 'lintjesgate'. Voormalig minister Faber (PVV) van Asiel en Migratie weigerde om de lintjesaanvragen te ondertekenen voor COA- en vluchtelingenwerkers. Een van deze lintjes was bestemd voor de 77-jarige Corrie van de Kant. Uiteindelijk kreeg ze haar onderscheiding toch, maar niet dankzij Faber.

Corrie werkte al 30 jaar als vrijwilliger en de laatste 10 jaar helpt ze statushouders. Voor haar werk kreeg ze in het voorjaar de koninklijke onderscheiding, maar dat ging dus niet zonder slag of stoot. Na de verrassing en de uitreiking kwam Corrie erachter dat ze een van de 'Faber-lintjes' had gekregen.

Nu aan het eind van het jaar, reageert Corrie op de ophef rond het veelbesproken lintje. "Ik was in eerste instantie echt vreselijk boos", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Ik wilde haar een brief schrijven en haar uit te nodigen om te kijken wat wij allemaal doen. Dat was uiteindelijk niet meer nodig. Het kabinet was al gevallen."

Niks cadeau

Volgens Corrie had Faber geen idee wat voor werk ze eigenlijk doet. "Dat zag je aan alles. We doen een heleboel, maar zijn wel heel reëel. Er wordt echt wel druk gezet op de statushouders hoor, dat ze veel moeten leren. Ze krijgen niks cadeau."

Faber verkondigde "echt veel onzin", zegt Corrie. "Ze deed voorkomen alsof vluchtelingen alles voor niets krijgen en onze huizen inpikken. Ik ben ook streng hoor, je krijgt niets voor niets. Ik heb zelf vier zonen opgevoed, een hbo-opleiding gedaan door hard te werken. Ik heb schijt aan mensen die negatief reageren."

Ondanks de commotie om de onderscheiding gaat Corrie gewoon weer door met haar werk. "Ik doe het nog steeds met heel veel liefde. Mijn lintje is de kroon op mijn werk."