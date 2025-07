Zeilen als lichtpuntje: Thom (15) en andere zieke jongeren ontsnappen aan ziekenhuisleven

29 jongeren met kanker stappen zaterdagochtend aan boord van acht zeilschepen voor een bijzondere week op het IJsselmeer. De jaarlijkse Zuiderzeevaart, georganiseerd door Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV), biedt de kinderen een zorgeloze en kosteloze week zonder ziekenhuis. Een van hen is de 15-jarige Thom, die een vorm van hersenkanker heeft. "De reis is voor mij een lichtpuntje," zegt hij tegen Hart van Nederland.

De SKOV organiseert dit jaar voor de 39ste keer de zeilvakantie. In goed overleg met artsen van het Prinses Máxima Centrum wordt bepaald wie er mee mogen. Er is altijd een arts aan boord, en op elk schip is een verpleegkundige aanwezig voor het geval er onverhoopt medische zorg nodig is.

In hetzelfde schuitje

Voor Thom is het de eerste keer dat hij meevaart. Hij heeft een vorm van kanker waarbij er te veel witte bloedcellen in zijn hersenen zitten, wat bij hem tot beschadigingen heeft geleid. Praten en bewegen gaat moeilijker. Toch kijkt Thom enorm uit naar de reis, die voor hem voelt als een groot avontuur. Hij hoopt nieuwe mensen te leren kennen. "We zitten uiteindelijk in hetzelfde schuitje. Je begrijpt elkaar toch beter dan buitenstaanders."

De tocht begint in Muiden en voert via Marken en Enkhuizen naar Friesland. Onderweg doen de kinderen mee aan activiteiten zoals varen met de KNRM, spelletjes en een museumbezoek. Alles is erop gericht om ze even te laten ontsnappen aan de dagelijkse realiteit van ziek zijn. “Ze kunnen weer even kinderen zijn onder elkaar, en er ontstaan zelfs mooie vriendschappen,” zegt de stichting.