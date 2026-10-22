Moeder omgekomen Tamar brengt boek uit: 'Enige manier om haar recht te doen'

De moeder van de in 2020 overleden Tamar uit Marken presenteert donderdag het boek Tamar. Het meisje van Marken. Trijntje Boes schreef het samen met journalist Robert Vinkenborg. Het boek is een eerbetoon aan haar dochter, die op 14-jarige leeftijd om het leven kwam bij een aanrijding op de dijk tussen Marken en Monnickendam.

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Met het boek wil Boes laten zien wie Tamar was voordat haar naam verbonden raakte aan de strafzaak. Ook vertelt ze over de jarenlange zoektocht naar antwoorden en de juridische strijd die volgde op de dood van haar dochter. Boes vertelt dat ze wil dat beginnende politieagenten het boek lezen. "Dan weten zij wat dit met nabestaanden doet."

In hoger beroep tegen vrijspraak

De bestuurder van de auto werd afgelopen zomer vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had acht weken gevangenisstraf geëist: zes weken voor het doorrijden na de aanrijding en twee weken voor onvoldoende opletten op de weg. Het OM is tegen de vrijspraak in hoger beroep gegaan.