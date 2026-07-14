Geen straf voor verdachte van dodelijke aanrijding Tamar (14) uit Marken

De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland vrijgesproken in de zaak rond de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken. Het meisje kwam in de nacht van 25 juli 2020 om het leven op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude, nadat ze van huis was weggelopen. De ouders van Tamar verlieten de rechtszaal toen de rechter de uitspraak voorlas.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende overtuigend bewijs dat de bestuurder onvoorzichtig heeft gereden doordat hij werd afgeleid door de navigatie op zijn telefoon. Het Openbaar Ministerie had voor dat feit twee weken cel geëist. De rechtbank oordeelt dat de bestuurder mogelijk 2,5 seconden niet op de weg heeft gelet, maar vindt dat niet aanmerkelijk onvoorzichtig. Ook hoefde hij volgens de rechtbank geen persoon op de weg te verwachten.

Bij de laatste zitting eind juni maakten de ouders van Tamar gebruik van hun spreekrecht. Dat zie en hoor je in de bovenstaande video.

De bestuurder is ook vrijgesproken van doorrijden na een ongeval zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Daarvoor had het Openbaar Ministerie een celstraf van zes weken geëist. Volgens de rechtbank dacht de verdachte dat hij een dier had geraakt.

Hoe Tamar op de weg terechtkwam blijft onduidelijk

Uit het onderzoek blijkt dat Tamar werd aangereden toen ze op de weg lag. Volgens de rechtbank is onbekend hoe en wanneer zij daar terechtkwam. Ze werd later gevonden in de berm. Er is onderzocht of de bestuurder haar na de aanrijding heeft verplaatst, maar daarvoor ziet de rechtbank geen aanwijzingen. Zo zijn er geen DNA-sporen van de verdachte op het slachtoffer gevonden.

De advocaat van de verdachte laat weten dat zijn cliënt opgelucht is door de uitspraak. "Het is voor iedereen natuurlijk een hele beladen zaak met een enorme impact, in de eerste plaats voor de nabestaanden van Tamar. Maar hij blijft natuurlijk wel rondlopen met het idee dat hij het meisje heeft aangereden. En met de gedachte dat hij nog iets had kunnen betekenen als hij het had geweten."

Geldboete

In 2021 kreeg de bestuurder van het OM een boete van 1500 euro. De ouders van het meisje spanden hierop met succes een procedure aan bij het hof om vervolging van de man af te dwingen. Daarop heropende het OM het onderzoek met een nieuw onderzoeksteam onder leiding van een andere officier van justitie.