OM eist 8 weken cel in zaak doodrijden Tamar (14) uit Marken

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag acht weken cel geëist tegen de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken. Het meisje werd doodgereden in de nacht van 25 juli 2020 aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude.

Het OM vindt dat T. tijdens het rijden onvoldoende vooruit heeft gekeken en dat zijn aandacht niet volledig bij de weg lag. Hij keek namelijk op de navigatie van een telefoon die werd vastgehouden door de bijrijder. Voor dit feit eiste het OM twee weken celstraf.

Daarnaast staat T. terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Voor dit incident eiste het OM nog eens zes weken celstraf.

De moeder van Tamar heeft veel vragen, vertelde ze eerder aan Hart van Nederland. Zie de video bovenaan het artikel.

DNA-sporen

Het OM weet zeker dat Tamar is aangereden door Jamal T. Onderaan de auto van T. zijn namelijk DNA-sporen van het Tamar gevonden en vezelsporen van haar kleding. Ook was zijn auto beschadigd.

In de verklaring van de verdachte aan de politie zegt hij dat die schade is ontstaan doordat hij over een dier is gereden.

In de berm

Tamar zou niet lopend of staand zijn aangereden, omdat ze geen beenletsel had en de motorkap van de auto onbeschadigd is gebleven. Het OM denkt daarom dat Tamar is aangereden terwijl zij al op de weg lag. Waarom het meisje op de weg lag, is voor het OM onbekend.

Het slachtoffer werd later gevonden in de berm. Mogelijk heeft zij zichzelf met haar laatste krachten naar de berm kunnen verplaatsen. Er is onderzocht of T. haar heeft verplaatst naar de berm. Er zijn er geen DNA-sporen van de verdachte op het slachtoffer gevonden. Ook ontbraken zogeheten sleepsporen naar de berm. De verdachte laat weten zat hij haar helemaal niet gezien heeft.