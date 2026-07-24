OM gaat in hoger beroep na vrijspraak voor doodrijden Tamar (14) uit Marken

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 33-jarige Jamal T. niet vrijuit voor het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van T., meldt advocaat Sébas Diekstra vrijdag. Volgens hem zijn de nabestaanden van Tamar daar "voorzichtig opgelucht" over.

Vorige week werd T. vrijgesproken, omdat niet kon worden aangetoond dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig was geweest. De rechtbank oordeelde dat het overtuigende bewijs ontbreekt dat T. niet voldoende heeft opgelet op de weg doordat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Ook kon hij op dat tijdstip en op die plaats geen persoon op de weg verwachten, luidde de redenering.

Gerechtigheid voor Tamar

Met het hoger beroep bestaat volgens Diekstra "nog een kans dat de zaak opnieuw en zorgvuldig wordt beoordeeld. Zij hopen dat er nu eindelijk écht grondig onderzoek wordt gedaan naar alle feiten en omstandigheden, dat de waarheid boven water komt en dat leugens worden ontmaskerd. Uiteindelijk hopen zij vooral op één ding: gerechtigheid voor Tamar."

Tamar verloor in de nacht van 25 juli 2020 haar leven op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude, nadat ze van huis was weggelopen en werd aangereden door de auto van Jamal T.

Ouders verlieten de rechtszaal

Tijdens het voorlezen van de uitspraak verlieten de ouders van Tamar de rechtszaal. Later lieten zij weten dat de vrijspraak voor hen moeilijk te begrijpen is. De familie stelde op basis van verschillende deskundigen dat Tamar na de aanrijding is verplaatst. Volgens de rechtbank zijn er voor dat scenario "geen aanknopingspunten".

Waarom het OM in hoger beroep gaat

Het OM had acht weken cel geëist tegen Jamal T. Volgens het OM moet een automobilist tijdig kunnen stoppen om een ongeval te voorkomen. Ook moet een bestuurder die merkt dat hij iets heeft geraakt, altijd stoppen en controleren wat of wie is geraakt, zodat indien nodig hulp kan worden verleend.

Volgens het OM schoot de bestuurder op beide punten tekort. Daarom vindt het OM het belangrijk de zaak aan het gerechtshof voor te leggen.

Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.