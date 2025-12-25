Dit Brabants stel leeft zich uit als kerstman en kerstvrouw: 'Zó is kerst bedoeld'

Waar veel mensen deze dagen genieten en vooral even niets hoeven, zijn kerstman Marco en kerstvrouw Marieke uit het Brabantse Mill juist druk in de weer. Al jaren gaat het stel langs de huizen om kerstmagie te verspreiden.

Daar halen ze zelf veel plezier uit. "De mensen zijn blij als je binnenkomt en wij hebben samen ook veel lol. In de auto, maar ook thuis tijdens het aankleden. Het is gewoon heel gezellig. We zijn begonnen met Sinterklaas en doen het nu ook met kerst. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby", vertelt Marieke aan Hart van Nederland.

Volledig in hun rol

Opgedoft en wel gaat het kerstpaar langs bij gezinnen. Zodra de pakken aan zijn, gaan ze volledig op in hun rol. Bij de families lezen ze een stukje voor en delen ze cadeautjes uit die eerder al onder de kerstboom zijn gelegd. "Het geeft een goed gevoel. Dít is voor ons kerst", zegt kerstman Marco.