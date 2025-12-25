Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dit Brabants stel leeft zich uit als kerstman en kerstvrouw: 'Zó is kerst bedoeld'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:42 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Waar veel mensen deze dagen genieten en vooral even niets hoeven, zijn kerstman Marco en kerstvrouw Marieke uit het Brabantse Mill juist druk in de weer. Al jaren gaat het stel langs de huizen om kerstmagie te verspreiden.

Daar halen ze zelf veel plezier uit. "De mensen zijn blij als je binnenkomt en wij hebben samen ook veel lol. In de auto, maar ook thuis tijdens het aankleden. Het is gewoon heel gezellig. We zijn begonnen met Sinterklaas en doen het nu ook met kerst. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby", vertelt Marieke aan Hart van Nederland.

Volledig in hun rol

Opgedoft en wel gaat het kerstpaar langs bij gezinnen. Zodra de pakken aan zijn, gaan ze volledig op in hun rol. Bij de families lezen ze een stukje voor en delen ze cadeautjes uit die eerder al onder de kerstboom zijn gelegd. "Het geeft een goed gevoel. Dít is voor ons kerst", zegt kerstman Marco.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kerstcadeau voor schaatsfans: meerdere natuurijsbanen open
Kerstcadeau voor schaatsfans: meerdere natuurijsbanen open
Kerstwonder in ARTIS: olifantenkalf geboren op kerstavond
Kerstwonder in ARTIS: olifantenkalf geboren op kerstavond
Koning roept in kersttoespraak op tot saamhorigheid en zorg voor volgende generaties
Koning roept in kersttoespraak op tot saamhorigheid en zorg voor volgende generaties

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.