Koning roept in kersttoespraak op tot saamhorigheid en zorg voor volgende generaties

Koning Willem-Alexander zou het mooi vinden als "iedere generatie als eerste doel zou hebben om de wereld in een iets betere toestand over te dragen aan de generatie erna". Dat is niet eenvoudig, zei de koning donderdag in zijn jaarlijkse kersttoespraak.

"Maar dat betekent nog niet dat we machteloos zijn. Er is zoveel wat we dicht bij huis kunnen doen. Dat begint met: zuinig zijn op wat ons verbindt", aldus Willem-Alexander. "Onze democratie en onze rechtsstaat. Onze leefomgeving. Onze vrijheid. En onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Weerbaarheid en zelfredzaamheid zijn essentiële vaardigheden. Maar zonder gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken, naar elkaar luisteren en elkaar steunen, gaat het niet."

'Gemeenschapszin is de sleutel'

Volgens de koning is gemeenschapszin "de sleutel". "Het is belangrijk dat kinderen dit van jongs af aan meekrijgen."

Willem-Alexander stelde in zijn toespraak de vraag wat voor wereld we willen achterlaten voor volgende generaties. "Die ruimte vinden ze niet in een wereld waarin vergissingen keihard worden afgestraft", zei hij onder meer. "En waarin jonge mensen bang zijn om te worden beoordeeld en afgerekend op hun uiterlijk, hun achtergrond, hun seksuele gerichtheid of hun prestaties."

Persoonlijke tint

De koning gaf zijn boodschap ook een persoonlijke tint door terug te denken aan het moment dat hij vader werd. "Ook al zijn onze dochters inmiddels volwassen, ik herinner me nog goed hoe het was. Je wereld wordt opeens heel erg klein. Alles valt stil. Alles wordt relatief, behalve dat kleine wezen in je armen. Je wilt het beschermen tegen alle kwaad, het gelukkig maken. Dat oergevoel is heel sterk, zelfs tijdens de vele gebroken nachten."