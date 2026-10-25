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Tweedehands meubels nog niet populair: Nederlanders kopen liever nieuw

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 12:09

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Een tweedehands bank van Marktplaats of een eettafel uit de kringloop? De meeste Nederlanders kiezen toch liever voor nieuwe meubels. Uit onderzoek van Kenniscentrum Duurzaam Leven blijkt dat twee derde van de Nederlanders het afgelopen jaar een nieuw meubel kocht. De helft van hen schafte zelfs twee of meer nieuwe meubels aan. Slechts een derde van deze kopers overwoog of probeerde tweedehands te kopen.

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Volgens Jelle Pothoven, expert circulaire economie bij Kenniscentrum Duurzaam Leven (voorheen Milieu Centraal), moet daar verandering in komen. "We zien dat veel mensen bij een verandering in hun interieur direct aan een nieuw meubel denken. Nieuw kopen is voor veel mensen helaas nog steeds de norm", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Daarom start dinsdag de campagne 'Toe aan een nieuw meubel? Nieuw kopen is niet je enige optie'. Daarmee wil het kenniscentrum mensen stimuleren om meubels te repareren, op te knappen of tweedehands te kopen. Dat bespaart grondstoffen en energie en voorkomt dat bruikbare meubels worden weggegooid.

'Tweedehands meubels hebben een verhaal'

Babette uit Soest hoeft niet overtuigd te worden. In haar huis staan uitsluitend meubels die eerder door anderen zijn gebruikt. Ze vindt dat tweedehands spullen meer karakter hebben dan nieuwe meubels. "Tweedehands meubels, daar heb ik binding mee omdat er een verhaal achter zit. Al zit er een klein krasje op, of beschadiging." Juist doordat de meubels een geschiedenis hebben, gaat ze er naar eigen zeggen zuiniger mee om.

Benieuwd hoe het huis van Babette eruitziet? Bekijk de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

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