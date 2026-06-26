Moeder Angelina over Tijjani Reijnders: 'Werkte gewoon bij de Aldi vroeger'

Tijjani Reijnders had al vanaf jonge leeftijd de grote droom om profvoetballer te worden. Zijn vader zag zijn talent al vroeg, terwijl zijn moeder het minstens zo belangrijk vond dat hij met beide benen op de grond bleef staan.

In de aflevering van FamVan, de online serie van De 538 Middagshow, gaat dj Frank Dane langs bij de moeder van Tijjani Reijnders. Het hele gesprek zie je in de bovenstaande video.

Al toen hij net kon lopen, liep Tijjani achter de bal aan. "Hij wilde altijd scoren", vertelt zijn moeder Angelina. "Hij is bij elk voetbalveldje in Zwolle geweest. Zijn talent heeft hij duidelijk van zijn vader."

Aldi

Hoewel moeder Angelina Tijjani altijd steunde in zijn droom en hem overal naartoe reed, vond ze het ook belangrijk dat hij een plan B had. Hij moest zijn school afmaken en stond in zijn tijd bij AZ gewoon bij de Aldi te werken. "Ik vond het belangrijk dat hij de waarde van geld leerde kennen", vertelt ze.