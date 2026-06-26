OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Moeder Angelina over Tijjani Reijnders: 'Werkte gewoon bij de Aldi vroeger'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 10:34

Link gekopieerd

Tijjani Reijnders had al vanaf jonge leeftijd de grote droom om profvoetballer te worden. Zijn vader zag zijn talent al vroeg, terwijl zijn moeder het minstens zo belangrijk vond dat hij met beide benen op de grond bleef staan.

In de aflevering van FamVan, de online serie van De 538 Middagshow, gaat dj Frank Dane langs bij de moeder van Tijjani Reijnders. Het hele gesprek zie je in de bovenstaande video.

Al toen hij net kon lopen, liep Tijjani achter de bal aan. "Hij wilde altijd scoren", vertelt zijn moeder Angelina. "Hij is bij elk voetbalveldje in Zwolle geweest. Zijn talent heeft hij duidelijk van zijn vader."

Aldi

Hoewel moeder Angelina Tijjani altijd steunde in zijn droom en hem overal naartoe reed, vond ze het ook belangrijk dat hij een plan B had. Hij moest zijn school afmaken en stond in zijn tijd bij AZ gewoon bij de Aldi te werken. "Ik vond het belangrijk dat hij de waarde van geld leerde kennen", vertelt ze.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vader Jeffrey over Noa Lang vroeger: 'Dit wordt een voetballer'
Vader Jeffrey over Noa Lang vroeger: 'Dit wordt een voetballer'
Oranje groepswinnaar na zege op Tunesië: zo gaat het nu verder
Oranje groepswinnaar na zege op Tunesië: zo gaat het nu verder
Voetbalsprookje van Curaçao eindigt in groepsfase WK voetbal
Voetbalsprookje van Curaçao eindigt in groepsfase WK voetbal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.