Miek ontsnapte uit zijn cel om kerst te vieren met z'n familie: 'Mijn ouders vonden het prima'

Het verhaal van Miek Zoutendijks ontsnapping op kerstavond 1981 is een klassieker. Op 22-jarige leeftijd zat hij in de gevangenis van Alkmaar. Op 24 december zaagde hij een tralie door, klom uit het raam en nam een taxi naar Den Haag. “Met kerst in de cel zitten, dat is niks,” zegt Miek, die zich op 7 januari 1982 weer meldde en zeven maanden cel kreeg.

Dit jaar, 43 jaar later, keert hij terug naar zijn voormalige cel, nu een hotelkamer. “Het blijft een boeiend verhaal,” vertelt Miek. Elk jaar rond kerst wordt hij eraan herinnerd. “Hoe alles ging en wie me hielpen, dat vergeet ik nooit.”

De ontsnapping

Met een zaag, via een vriend binnengesmokkeld, bereidde Miek alles voor. Hij zaagde 's avonds een tralie door, geholpen door medegedetineerden die harde muziek draaiden. Lenig als hij was, klom hij naar buiten en sprong vijf meter naar beneden. Daarna volgde een taxi naar huis. “Mijn ouders vonden het prima,” zegt hij lachend.

Na zijn straf zette Miek zijn leven om. “Ik heb veel geleerd in de bajes,” zegt hij. Hij werkte later als onderhoudsman, ook voor mensen die slachtoffer waren van inbraken. “Zo heb ik de andere kant gezien.”

Zijn nacht in de voormalige cel ziet hij als een symbolische terugkeer. “Het gebouw is veranderd, maar de herinneringen blijven. Elk jaar met kerst denk ik eraan terug. Het hoort bij mijn verhaal.”