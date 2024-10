Merkkleding in de bak binnenkort verleden tijd, als het aan staatssecretaris ligt

Gevangenen kunnen binnenkort mogelijk een bezoekje verwachten van de spreekwoordelijke modepolitie, als het aan het kabinet ligt. Het is de bedoeling dat dure merkkleding en protserige schoenen in de ban gaan. Staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid wil sommige merken gaan verbieden en voor andere kledingstukken een maximumprijs in gaan stellen.

Op die manier wil het kabinet proberen gepronk onder gevangenen tegen te gaan. Vaak gebruiken gedetineerden dure (merk)kleding en -schoenen om "aanzien en macht" bij anderen af te dwingen. Ook is het de bedoeling om handel in ruil voor bepaalde voordelen en -rechten tegen te gaan. Dat maakt het voor criminelen soms makkelijker om vanuit de cel te werken aan nieuwe misdaden.

Coenradie wil de maatregelen vastleggen in de huisregels van gevangenissen. Ze overlegt daarover met de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Allemaal hetzelfde

De partij van de staatssecretaris, de PVV, wil zelfs nog een stap verder gaan als het om gevangenenkleding gaat. In een motie vraag Kamerlid Emiel van Dijk om te overwegen gevangenisuniformen in te voeren. Volgens de PVV'er werkt het recht op het dragen van eigen kleding onder andere diefstal in de hand en zorgt het voor "conflicten en toenemende onveiligheid van gevangenispersoneel". Ook wijst hij erop dat het in meerdere Europese landen voor gevangenen al gemeengoed is om een uniform te dragen.

Maar daar ziet de staatssecretaris niets in. Het heeft volgens haar "geen meerwaarde" en zullen gevangenen zich juist beter gedragen als ze nog enige ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

Hart van Nederland/ANP