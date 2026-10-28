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Ex tatoeëerde Joke ruim 250 keer, nu helpt ze andere vrouwen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 09:16

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Joke, die door haar ex meer dan 250 keer werd getatoeëerd met zijn naam, initialen en teksten als "eigendom van", zet zich nu in voor andere vrouwen. Samen met Tattoo No More lanceert ze de internationale beweging #MeTooTattoo. Vrouwen die onder druk de naam van hun partner lieten tatoeëren, kunnen die gratis laten verwijderen.

Volgens initiatiefnemer Andy Han van Tattoo No More worden vrouwen soms maandenlang onder druk gezet om een tatoeage te nemen. "Maar meestal kunnen deze vrouwen niet weigeren of nee zeggen", zegt hij.

Met de actie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor emotionele chantage, manipulatie en dwang binnen relaties.

Gratis tatoeages verwijderen

Joke zat jarenlang in een destructieve relatie. Haar ex kocht een tatoeagemachine en zette honderden tatoeages op haar lichaam. Inmiddels zijn de meest zichtbare verwijderd.

Een inzamelingsactie leverde 33.000 euro op, waarmee ook andere slachtoffers geholpen worden. Tattoo No More biedt daarvoor gratis behandelingen aan in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Ook BBC en CNN interviewden Joke en andere slachtoffers. Hun reportages worden deze maand uitgezonden.

Door Redactie Hart van Nederland

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