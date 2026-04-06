Joke is 250 ongewilde tattoos bijna kwijt, nu crowdfunding voor anderen

Joke werd honderden keren getatoeëerd door de partner die haar mishandelde. Maar binnenkort zijn de tattoos niet meer te zien en dat is dankzij tattoeage-verwijderaar Andy Han die werkt voor de stichting Spijt van Tattoo. Een crowdfunding moet geld opleveren om meer mensen te helpen die ongewenste, soms zelfs gedwongen tatoeages hebben.

Joke werd door haar toenmalige partner meer dan 250 keer getatoeëerd. Over haar hele lichaam staat zijn naam of zijn voorletter. Andy Han lasert de tatoeages in haar gezicht en op haar hals, borst, rug en armen gratis weg.

Uit de huid

Nu is Joke het boegbeeld van de crowdfunding 'Uit het hart, uit de huid', die maandag van start is gegaan om geld in te zamelen voor tatoeageverwijdering, ook voor anderen die dat zelf niet kunnen betalen.

Joke wil andere vrouwen laten zien dat een nieuw leven mogelijk is, zo legt ze uit in de video boven dit artikel.