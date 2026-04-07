Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Massale steun voor getatoeëerde Joke: crowdfunding al over helft

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:56

Link gekopieerd

De crowdfunding voor Joke, die 250 tatoeages van haar ex wil laten verwijderen, loopt opvallend snel. Inmiddels is er ruim 16.000 euro opgehaald van de benodigde 30.000 euro. Daarmee is al meer dan de helft van het doelbedrag binnen, nog geen dag nadat de actie van start ging.

De actie 'Uit het hart, uit de huid' werd opgezet door de stichting Spijt van Tattoo. Niet alleen om Joke te helpen, maar ook andere slachtoffers die met ongewenste tatoeages rondlopen en de behandeling niet kunnen betalen.

Internationale media

Het verhaal van Joke blijft niet onopgemerkt. Volgens betrokkenen krijgt de stichting inmiddels aanvragen voor interviews uit Duitsland, België en Italië. Ook op sociale media wordt massaal gereageerd.

Joke werd in het verleden honderden keren getatoeëerd door haar ex-partner, die haar mishandelde. Een deel van de tatoeages in haar gezicht en decolleté is inmiddels behandeld, maar er is nog een lange weg te gaan. De crowdfunding moet helpen om die behandelingen voort te zetten.

Joke wil andere vrouwen laten zien dat een nieuw leven mogelijk is. Het exclusieve interview zie je in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Joke heeft 250 tattoos van haar ex op haar lichaam, geld is nodig om die weg te halen
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.