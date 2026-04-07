Massale steun voor getatoeëerde Joke: crowdfunding al over helft

De crowdfunding voor Joke, die 250 tatoeages van haar ex wil laten verwijderen, loopt opvallend snel. Inmiddels is er ruim 16.000 euro opgehaald van de benodigde 30.000 euro. Daarmee is al meer dan de helft van het doelbedrag binnen, nog geen dag nadat de actie van start ging.

De actie 'Uit het hart, uit de huid' werd opgezet door de stichting Spijt van Tattoo. Niet alleen om Joke te helpen, maar ook andere slachtoffers die met ongewenste tatoeages rondlopen en de behandeling niet kunnen betalen.

Internationale media

Het verhaal van Joke blijft niet onopgemerkt. Volgens betrokkenen krijgt de stichting inmiddels aanvragen voor interviews uit Duitsland, België en Italië. Ook op sociale media wordt massaal gereageerd.

Joke werd in het verleden honderden keren getatoeëerd door haar ex-partner, die haar mishandelde. Een deel van de tatoeages in haar gezicht en decolleté is inmiddels behandeld, maar er is nog een lange weg te gaan. De crowdfunding moet helpen om die behandelingen voort te zetten.

Joke wil andere vrouwen laten zien dat een nieuw leven mogelijk is.