Streefbedrag bereikt: 30.000 euro voor onder dwang getatoeëerde Joke

De crowdfunding voor Joke, die 250 tatoeages van haar ex wil laten verwijderen, is geslaagd. Het streefbedrag van 30.000 euro is zondag, binnen een week na de start, binnen.

De actie 'Uit het hart, uit de huid' werd opgezet door de stichting Spijt van Tattoo. Niet alleen om Joke te helpen, maar ook andere slachtoffers die met ongewenste tatoeages rondlopen en de behandeling niet kunnen betalen.

Tatoeage-machine gekocht

'Joke is het gezicht van de campagne en staat symbool voor een grotere groep vrouwen die te maken hebben gehad met vernedering, manipulatie en misbruik. Ze zat jarenlang in een destructieve relatie. Haar ex-partner kocht destijds een tatoeage-machine via AliExpress en tatoeëerde daarmee 250 keer zijn naam, initialen of teksten als ‘eigendom van’ op haar hele lichaam', schrijft de stichting.