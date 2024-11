Marokkaanse TikTokker Yassine roept jongeren op tot bezinning na rellen: 'Dit schaadt ons imago'

De Amsterdamse TikTokker Yassine Kaddouri spreekt zich fel uit tegen de rellen en vernielingen die de afgelopen tijd in zijn stad plaatsvonden. Hij ziet met lede ogen aan hoe een kleine groep jongeren met geweld de straat op gaat, iets dat volgens hem juist schadelijk is voor de Marokkaanse gemeenschap en voor de boodschap van vreedzaam protest. "Dit soort handelingen zijn niet verdedigbaar," zegt hij tegen Hart van Nederland.

Voor Yassine is er geen enkel excuus voor het afbreken van de eigen wijk. "Dit is het laatste wat we nodig hebben," aldus de TikTokker. Hij legt uit dat de vernielingen en het geweld geen positieve bijdrage leveren, maar juist het beeld versterken van Marokkaanse jongeren als agressors. "Dit schaadt alleen maar het imago van pro-Palestina-demonstranten, moslims en Marokkanen in Amsterdam doordat je je zo misdraagt."

Hoewel hij begrijpt dat sommige jongeren hun frustraties willen uiten over situaties zoals de behandeling van pro-Palestina-demonstranten, benadrukt Yassine dat geweld nooit de oplossing is. "Elke avond zit dat plein vol met mensen die willen relaxen. En dat is dan de plek waar je je frustratie gaat uiten? Dit is gewoon niet de manier," stelt hij.

"Kun je ze ongelijk geven wanneer jij in je eigen stad de publieke eigendommen kapot aan het maken bent?" TikTokker Yassine Kaddouri

'Opvoeding en leiding nodig voor deze jongeren'

Yassine is van mening dat de oplossing voor dit probleem verder gaat dan straffen en repressie. Hij pleit voor een aanpak waarbij ouders en wijkgenoten meer betrokken worden bij het leven van deze jongeren. "Ouders zouden zich moeten afvragen waar hun kinderen zijn en wat ze doen. Als je dat niet weet en het je niet kan schelen, is dat problematisch," vertelt hij.

Daarnaast wijst Yassine naar burgemeester Halsema en de politiek voor een oplossing. “De toon moet gezet worden door de politiek,” zegt hij. Hij maakt zich zorgen dat dit soort incidenten de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen vergroot en dat politici zoals Geert Wilders en Caroline van der Plas dergelijke situaties gebruiken om buitenlanders in een negatief daglicht te stellen. "Kun je ze ongelijk geven wanneer jij in je eigen stad de publieke eigendommen kapot aan het maken bent?"

'Gat tussen Nederlanders en de rest wordt groter'

Met een duidelijke boodschap roept Yassine op TikTok op tot meer begrip, dialoog en verantwoordelijkheid. "Ik voel me enigszins verantwoordelijk als Marokkaanse jongeman uit Amsterdam om me hiertegen uit te spreken," besluit hij. De TikTokker benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren leren dat geweld nergens toe leidt, en dat het alleen maar bijdraagt aan een groter wantrouwen tussen gemeenschappen.