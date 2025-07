Kermisexploitant Hans (28) overleed plotseling, nu wordt hij geëerd met kermisaward

De schok in de Nederlandse kermisgemeenschap was gigantisch toen op 28 september Hans van Tol junior plotseling overleed. Hij was een vader van twee jonge kinderen, getrouwd en bovendien de zoon uit een echte kermisfamilie. Nu heeft hij zijn eigen award.

Op het moment van het tragische overlijden van Hansje, zoals hij ook wel werd genoemd, stond de attractie van de familie, de Turbo Polyp, op de kermis in Weert. Daar werd diezelfde avond nog door kermisgangers, vrienden en familieleden een indrukwekkende 2 minuten stilte werd gehouden. De schouders moesten er ondanks het grote verdriet meteen weer onder worden gezet want de kermis gaat altijd door.

Maar nu wordt er opnieuw stilgestaan bij de man, want er is een prijs in het leven geroepen: de Hans van Tol Jr. Award. Atze Lubach-Koers van kermisbond Bovak legt uit waarom de prijs is bedacht. "Het is een erkenning voor iemand die belangrijk is geweest voor de Udense Kermis. Het is niet vanuit de gemeente, die werkt wel mee uiteraard, maar vanuit de 900 gezinnen in de kermisgemeenschap. De familie Van Tol is een begrip, dat Hans overleed was een enorme schok voor iedereen."

Die 2 minuten stilte werd niet alleen in Nederland gehouden, ook zelfs onder Polyp-bezitters in Duitsland, gaat hij verder. "Dat zegt genoeg. Het is een gemeenschap waarin iedereen voor elkaar klaarstaat, ook al ben je eigenlijk ook een beetje elkaars concurrent. Die waardering en dat respect, daar is deze award voor. Hoe mooi is het dan om die naar Hans te vernoemen."

In de bovenstaande video zie je hoe de nabestaanden reageren op de nieuwe prijs.