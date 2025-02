Na 70 jaar gaat opeens kermis Leeuwarden niet door: 'Er zijn hier geen winnaars'

Al 70 jaar is de voorjaarskermis op het Cambuurplein in Leeuwarden een begrip. Maar nu niet meer. De organisator van de kermis heeft met de lokale winkeliersvereniging een deal gesloten om de kermis niet langer te organiseren, in ruil voor geld. Dit tot woede van de omwonenden en de 25 kermisfamilies, van wie sommigen hier al generaties lang staan. Inmiddels wordt de voorzitter van de winkeliersvereniging bedreigd, spreekt de organisator van een lastercampagne, zijn andere winkeliers over de rooie, en kan de kermis door gebrek aan tijd nergens anders meer worden georganiseerd.

Voor de bewoners van de volksbuurt rondom het Cambuurplein was de kermis een jaarlijkse traditie. Nu blijft het plein leeg en verdwijnen de attracties. Kermisexploitanten zijn boos, ook Nicky Venekamp. Zijn botsauto’s blijven dit jaar in de opslag. "Dit is iets wat nog nooit eerder is gebeurd", vertelt Nicky in bovenstaande video.

De organisator van de kermis laat weten dat de rekeningen van de kermis de afgelopen jaren bijna niet te betalen waren. "De laatste 5 jaar waren één grote kostenpost door meerdere redenen. (...) De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor het organiseren van de kermis zijn door de jaren heen veel strenger en moeilijker geworden. Vooral de inzet van bewaking en verkeersregelaars werden grote kostenposten", aldus de stichting. Daarom heeft de organisator contact opgenomen met de winkeliersvereniging met een voorstel.

Volgens winkeliersvoorzitter en Jumbo-eigenaar Alfred Wisman vroeg de organisator: "Wat hebben jullie ervoor over om de kermis niet door te laten gaan?" Daaruit volgde een zakelijke beslissing.

Je weet dat hier al 70 jaar een kermis is, dan moet je hier ook niet een zaak beginnen. Jelke

Slager Jelke Sipma, gevestigd op het Cambuurplein, voelt zich overvallen door de beslissing. Hij is winkelier, maar distantieert zich van de beslissing van de winkeliersvereniging. "Er is helemaal geen overleg geweest vanuit de vereniging. Je zit niet te wachten op een kermis voor je winkel maar hij is er al jaren, en in een volksbuurt moet je dat gewoon doen. Je weet dat het hier al 70 jaar is, dan moet je hier ook niet een zaak beginnen. Zo werkt dat toch?"

Verharding van de maatschappij

Wisman, de voorzitter van de winkeliersvereniging en eigenaar van een supermarkt op het plein, wordt inmiddels bedreigd vanwege het besluit. "Dit is waar we als samenleving naartoe gaan, een verharding van de maatschappij. Het nadeel van Facebook. Mensen kunnen anoniem ergens iets achterlaten. Ze hebben ook mijn privéadres online gezet", vertelt hij.

De kermis is volgens Wisman in strijd met het bestemmingsplan. "Ik heb alle begrip voor de mensen die het leuk vinden, maar er zijn ook mensen en winkeliers die het niet leuk vinden."

Vergunning onmogelijk: kermis definitief verloren?

Een poging van kermisexploitanten om alsnog een vergunning te krijgen, liep op niets uit. De gemeente Leeuwarden stelt dat er "meerdere juridische risico’s" zijn en noemt een nieuwe vergunning "onverstandig". Daarmee lijkt de kans dat de kermis ooit terugkeert op het Cambuurplein klein. Voor de kermisfamilies is dat een bittere pil. Maar ook de organisator is niet blij.

"Verdient deze hele handelingswijze de schoonheidsprijs? Waarschijnlijk niet. Zijn er uiteindelijk winnaars? Eveneens waarschijnlijk niet", sluit hij af.