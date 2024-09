Kermis Weert opgeschrikt door plotse dood exploitant

De Weerter Kermis wordt zaterdagavond om 20.00 uur twee minuten stilgelegd. Aanleiding is het plotse overlijden van een van de exploitanten in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De organisatie schrijft op hun site dat de kermis is opgeschrikt door het nieuws. Uit respect voor de exploitant wordt de herdenking gedaan, maar ook heeft de familie van de overledene verzocht om na de twee minuten stilte de attractie en de kermis weer door te laten gaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert betuigt de familie zijn medeleven en wenst hen veel sterkte.

Kermisexplointanten zijn vaak hechte families en kennissen, die er vaak veel voor doen om mensen plezier te bezorgen. Zo ook bij de kermis in Best, waar superfan Damian deze zomer een unieke kans kreeg en zo de dag van zijn leven had: