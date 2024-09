Piemelknuffel winnen? Alleen nog als 'smokkelwaar' op kermis Hillegom

Wat een lullig verhaal: omdat er volgens de organisatie één klager is, mogen er op de kermis van Hillegom dit jaar geen piemelknuffels meer hangen. Het zou te aanstootgevend zijn en daarom heeft de burgemeester besloten dat ze alleen nog maar achter de toonbank mogen liggen.

De kermisexploitanten- en organisatoren vinden het een bijzonder rare maatregel, die bovenal erg overdreven is.

Ad van Lierop is een van de drijvende krachten achter de kermis in de Zuid-Hollandse plaats. Hij noemt het verbod 'zielig': "Het is zo kinderachtig. Omdat één man klaagt, want daar gaat het om. Als er zo veel ellende is in de wereld, dan ga je je hier toch niet druk om maken?"

Ook exploitant Ronald Smit van Drop The Prize is zeer verbaasd. "Kijk, in onze business gaan rages heel snel. Soms zijn ze met drie weken al voorbij. Als deze man zijn mond nou had gehouden, dan hadden ze er nu al lang niet meer geweest! Maar deze aandacht maakt juist dat het geweldige reclame is!" Bij hem zijn de knuffels nog wel te winnen.

Hij trekt nog een vergelijking met andere 'sexy' uitingen: "Het is een karikatuur. Waarom mag je langs de snelweg wel enorme billboards met mooie vrouwen in een stringetje zien, maar dit niet?"

Tweede keer

Het is pas voor de tweede keer dat er zoiets voorkomt, in het streng christelijke Bunschoten mochten in april van dit jaar de stoffen snikkels ook niet tentoongesteld worden. Daar vond de lokale politiek ze 'smakeloos' en moesten ze daarom maar verdwijnen.

Volgens de gemeente Hillegom gaat het niet om één iemand die zijn zorgen heeft geuit, maar meerdere mensen, laat de gemeente desgevraagd weten. "Meerdere mensen hebben vorig jaar hun zorgen geuit over de zogenaamde 'piemelknuffel'. De rode draad hierin was dat het tonen en uitdelen van dergelijke prijzen niet geschikt is voor jonge kinderen. Wat voor de een lollig is, is dat voor de ander aanstootgevend. Dat moeten we niet hebben. De kermis is er voor iedereen."

Vorig jaar was de piemelknuffel nog dé hit op de kermis: