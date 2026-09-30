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Lars bouwt Eftelings Danse Macabre na in zijn achtertuin

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 18:23

Een eigen Efteling-attractie in je achtertuin: de 14-jarige Lars Janssen is hard op weg. De jonge Efteling-fan bouwt een kleinere versie van de Danse Macabre, waar straks zes mensen tegelijk in moeten kunnen.

En het gaat niet om een simpel bouwpakket. Lars werkt aan een stalen draaischijf van twee meter breed, die straks moet kunnen draaien én kantelen. Het gevaarte moet uiteindelijk zo'n 1800 kilo wegen.

Opnieuw begonnen

Lars ontwierp de constructie eerst op de computer en ging daarna zelf aan de slag met staal. Het onderstel staat inmiddels en op beelden die hij online deelt, is een eerste handmatige test te zien.

Het project begon vorig jaar, maar verliep niet meteen volgens plan. De eerste versie bleek niet stevig genoeg. Lars brak de attractie daarom helemaal af en begon opnieuw.

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Straks moeten er twee banken met in totaal zes zitplaatsen op de draaischijf komen. Lars wil daarbij onder meer kuipstoelen, veiligheidsbeugels en sensoren gebruiken.

Piepschuim, verf en een 3D-printer

Aan de veiligheid is gedacht. Volgens Lars voldoet het apparaat aan alle bestaande veiligheidsnormen. Omdat het in particulier gebruik is, zijn de eisen wat minder streng dan normaal.

Ook aan de griezelige aankleding wordt gewerkt. Met piepschuim, verf en een 3D-printer maakt Lars zelf het decor. Ook staan een rookmachine en laserprojector op zijn wensenlijst.

Als alles volgens plan verloopt, hoopt de 14-jarige bouwer zijn eigen Danse Macabre volgend jaar af te hebben.

Door Redactie Hart van Nederland

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